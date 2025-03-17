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〈財經週報-本週熱點〉超級央行週登場 我利率連4凍機會大

2025/03/17 05:30

台灣央行面臨4月電價調漲壓力以及川普2.0的不確定因素，利率連4凍機會大。（資料照）台灣央行面臨4月電價調漲壓力以及川普2.0的不確定因素，利率連4凍機會大。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

超級央行週登場，本週有美國、英國、日本與台灣等央行將召開利率會議，從利率期貨市場觀察，聯準會（Fed）3月維持利率不動機率逾9成；日本央行應該也會維持現狀；台灣央行雖然面臨4月電價調漲壓力，不過在川普2.0的不確定因素籠罩下，利率連4凍機會大。

央行總裁楊金龍上週在立法院財委會進行業務報告及備質詢時指出，電價調漲對消費者物價指數有影響，但以過去幾次調漲電價的經驗來看，衝擊不大。央行將上修今年通膨率至2%左右，是否調整利率有四大考量，要觀察長期通膨走勢與通膨預期；主要央行貨幣政策調整以及國內外經濟與金融情況，也須留意川普2.0帶來的不確定性。

央行去年12月預測2025年經濟成長率為3.13％，與主計總處近期下修的數字3.14%接近。國際主要機構對我今年經濟成長率預估值為3.04%，央行是否下調今年預測值，值得觀察。

央行加強專案金檢 暫無第8波打炒房

在房市部分，央行去年9月推出第七波信用管制措施後，第四季也啟動國銀自主不動產貸款總量管制，近期房市量、價已見走緩，不動產貸款佔比也從高點下滑、民眾對於房市只漲不跌的預期心理已有扭轉，央行房市管制暫時沒有第八波，但楊金龍強調，將會加強專案金檢。

儘管聯準會主席鮑爾多次強調，美國經濟狀況仍然良好，就業情勢穩定，不用急著降息，需能審視更多數據再做決定。惟鮑爾在最近一次公開演說上暗示將調整點陣圖路徑預測，近期金融市場因川普關稅戰威脅動盪加劇，聯準會對今年經濟預測、降息路徑變化將是全球共同注目焦點。

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