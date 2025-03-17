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〈財經週報-投資觀點〉ETF連結基金是什麼？適合年輕人投資嗎？

2025/03/17 05:30

ETF對於年輕人來說，門檻低、穩定成長，還能幫助分散風險，是很好的投資工具。（資料照）ETF對於年輕人來說，門檻低、穩定成長，還能幫助分散風險，是很好的投資工具。（資料照）

■劉瑤

對於年輕人來說，投資不僅是一種對未來的承諾，還是一種自我成長的過程，更是一種對自己人生負責、追求美好未來的方式。市值型ETF和ETF連結基金，是一種簡單、方便、又不用花太多時間研究的投資方式，特別適合剛開始理財的新手，接下來將簡單地說明這些投資工具的好處，以及為什麼它們對年輕人來說是很好的投資選擇。

什麼是市值型ETF和ETF連結基金？

ETF（指數股票型基金）是一種投資工具，它幫你把錢分散投資到很多公司的股票裡。市值型ETF就是挑選那些「市值」大的公司來投資，像是台積電、聯發科這些在台灣市場很有影響力的公司。舉個例子，元大台灣50（0050）追蹤之標的指數為「臺灣50指數」，並將0050基金儘可能於扣除各項費用後，以複製標的指數之績效表現為投資目標，為一檔市值型ETF。臺灣50指數自台灣上市股票中，挑選總市值前50大的公司做為指數成分股母體，並以流通量與流動性等指標篩選出50檔指數成分股。

ETF連結基金則是另一種間接投資ETF的方式，讓投資人可以透過一般買基金的方式去投資ETF。ETF連結基金會將90%以上的淨資產投資於其主基金ETF，可以說是「專門投資其主基金ETF的基金」。連結基金往往設有「不配息級別」，市值型ETF長期成長潛力高，若配息再投入將大幅增加複利效果，對於距離退休時間長達30年以上的年輕人，或是為小孩規劃投資的爸爸媽媽，更可以善用「市值型ETF x 時間 x 不配息」的複利效果，擴大資產成長的機會。

年輕人投資市值型ETF連結基金的三大好處︰

1.規律投資：給未來的自己希望

市值型ETF最大的好處是，它投資的公司通常都很穩定，能隨著經濟成長而增值。年輕人的時間較多，若不著急用錢，選擇適當的投資產品，遇到下跌時把握機會進場，即可善用時間所帶來的複利效果。以0050追蹤的臺灣50指數為例，據Bloomberg資料顯示，於0050於2003年成立以來至2025年2月底，指數含息報酬率1,027%，假設每個月持續定期定額，長期可能演繹財富微笑曲線累積投資成效。

但要留意的是，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，因此非常建議投資前要有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

2.分散風險：不用怕單一股票跌太多

如果你直接買單一公司的股票，萬一那家公司業績不好，股價大跌，你可能會賠錢。但市值型ETF投資的是一整個市場，例如0050涵蓋台灣上市市值前50大公司，幫你自動分散風險，而且會定期調整成分股，持續反映市場趨勢，長期投資更有信心。

3.股息再投入：放大複利效果

ETF配息所得將併入綜所稅計算，若單筆超過兩萬元，會課徵二代健保補充保費，選擇連結基金「不配息級別」，配息金額再投資至基金資產，節省稅負成本，發揮更好的複利效果。

建議年輕人的投資方式︰

1.建立固定投資計畫

每個月用固定金額投入市場，較不容易因市場波動而做出情緒化的決策，投資的心態也更加穩定，透過投資學會堅持與耐心，這種紀律也能延伸到生活中的其他領域。

2.先從ETF連結基金開始

如果覺得直接買ETF還不熟悉，或是一次買一張ETF金額過於負擔，可以先從ETF連結基金下手，用更小的金額來練習，適應投資的節奏，創造長期複利的效果。

3.不要被短期波動影響心情

市值型ETF連結基金是適合長期持有的投資工具，不需要因為短期波動而緊張，應專注於長期策略與價值，堅持投入，時間有機會幫助創造回報。

市值型ETF和ETF連結基金對於年輕人來說，是很好的投資工具，門檻低、穩定成長，還能幫助分散風險，讓你不用花太多時間研究市場，也能享受投資的好處。若長期上漲導致價格偏高，投信公司經過受益人會議同意後可進行ETF分割，以特定比例拆分單位價格，降低投資門檻，使價格變得更親民，投資人再透過定期定額長期投資，累積投資單位數，享受時間所帶來的複利效果。

（作者為元大證券財富管理部協理）

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