〈財經週報-投資觀點〉關稅大戰下的投資策略：資產配置與風險管理

基金投資可涵蓋的產業與市場豐富多元，可分散風險。（彭博）

■陳維炘

川普新上任至今僅兩個月的時間，主張美國優先的政策爭議浪潮再次席捲全球，特別是在關稅政策上，股神巴菲特對此也罕見地公開評論，表示川普的貿易政策某種程度上已算是一種戰爭行為。而市場也開始擔憂這場各國的關稅大戰，可能進一步演變成物價上漲且經濟成長疲軟或停滯性通膨，這個不確定性因素使得全球金融市場動盪不安、股市波動加劇，面對這樣的局勢，投資人更應透過適當的資產配置，因應市場變化分散風險，以下幾點建議提供參考：

◆多元化投資標的：不同資產類別皆有各自的屬性，透過多元化投資可有效降低風險，如股票具有高風險高報酬特性、債券擁有穩定現金收入、現金資產流動性高等，可利用不同資產間的搭配，來應對不同的市場環境。相對應的基金如多重資產型基金、平衡型基金、組合型基金。

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◆分散投資區域：

面對關稅戰帶來的全球市場不確定性，各國所面臨的風險難以預測，投資人可將資金配置到不同國家或區域。相對應的基金如全球型基金、區域型基金。

◆聚焦具有成長潛力的產業：

雖然現階段關稅戰對部分科技業造成影響，但長期來看，科技創新仍是全球經濟成長的主要驅動力，半導體、AI創新相關產業仍相對具有競爭力。相對應的基金如單一國家科技型基金、全球科技型基金。

◆適時保留現金，彈性布局：

在市場不確定性因素高或行情劇烈震盪時，可適時提高現金水位，以備市場向下修正時能把握進場機會。此時，可將閒置資金放置於貨幣型基金，利用其具備高流動性、低風險，且報酬通常優於定存的特性，為資產配置保留彈性。

這場改變全球貿易樣貌與企業格局的關稅大戰正如火如荼地進行中，投資人規劃資產配置時，應依據不同的市場狀況、經濟環境以及風險承受能力，調整投資組合內容，而基金投資可涵蓋的產業與市場豐富多元，可透過不同的基金類型進行更精細的分配，來分散風險並抓住潛在的報酬成長機會。

（作者為兆豐證券財富管理暨信託業務本部業務協理）

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