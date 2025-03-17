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〈財經週報-熱門族群〉記憶體大復活 價量俱揚後勁強

2025/03/17 05:30

記憶體上半年可望觸底回升，近月來價量俱揚，受到市場矚目。 （記者洪友芳攝）記憶體上半年可望觸底回升，近月來價量俱揚，受到市場矚目。 （記者洪友芳攝）

記者洪友芳／專題報導

記憶體產業在看好庫存逐漸去化、AI帶動需求等有利因素推動下，可望上半年觸底回升，加上大廠率先對儲存型快閃記憶體（NAND Flash）喊漲，外資也跟進釋出轉趨樂觀的報告，記憶體族群近期股價紛呈現價量俱揚走勢。

NAND Flash大廠晟碟（SanDisk）日前通知客戶，將於4月1日起開始調漲價格，並預告接下來幾季還會進一步調高價格。外資也發布報告指出，NAND Flash市況出現復甦現象，行情轉趨樂觀，並看好華邦電（2344）將受惠，加上華邦在AI邊緣運算開發客製化超高頻寬元件（CUBE）可望明年挹注營運，帶動華邦電上週股價一度突破22元關卡，週漲幅達14.8%。

上半年觸底 DRAM下半年回溫可期

南亞科（2408）上週股價也連4日上漲，收在43元、週漲幅7%。南亞科表示，今年上半年DRAM還在消化庫存中，仍有營運壓力，預期下半年會好轉，期望單季轉虧轉盈。南亞科指出，國際大廠紛停產DDR4、DDR3 DRAM，積極轉向生產高階HBM（高頻寬記憶體），加上部分區域推動刺激方案、AI帶動記憶體搭載量增多，有助消化DRAM庫存、需求加溫，市況可望於上半年觸底，DRAM下半年回溫可期。

品安（8088）、創見（2451）、威剛（3260）等記憶體模組廠，迎接產業好轉的曙光，股價紛有所表現。展望2025年，威剛表示，近期已感受到記憶體市況有回暖跡象，不僅現貨價止跌反彈，上游原廠對合約價態度也轉趨堅定；NAND Flash供給獲得控制，HBM、DDR5供貨仍吃緊，預期第二季記憶體合約價再跌將非常有限。

威剛認為，隨著DRAM與NAND Flash價格走穩，市場庫存去化也已告一段落，看好客戶備貨需求將逐步增溫，預估2025年記憶體市況將漸入佳境。

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