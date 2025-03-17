〈財經週報-川普2.0投資策略〉幣圈波動快速劇烈 專家仍看好持續牛市

川普加密貨幣投資策略

記者歐宇祥／專題報導

川普宣布要將比特幣、以太幣、瑞波幣、索拉納幣、艾達幣等5種加密貨幣納入美國戰略儲備，短暫帶動價格勁揚。（路透）

美國總統川普從競選到當選，都持加密貨幣友善態度，帶動近期幣價勁揚；但隨著他稱戰略儲備將以過往沒收的比特幣（Bitcoin）為資金，而非從市場購買後，市場大失所望，比特幣價格就回落到8萬美元上下，波動劇烈。有幣圈專家看好目前幣價表現有望持續牛市，但因幣圈波動快速且劇烈，須審慎應對。

川普上任前後，比特幣價格連連走升、一度突破10萬美元大關，尤其在川普發行迷因幣，後又宣布要將比特幣、以太幣（Ether）、瑞波幣（XRP）、索拉納幣（SOL）、艾達幣（ADA）共5種加密貨幣納入美國的戰略儲備，短暫帶動5種貨幣價格勁揚。不過，隨後又因不如市場預期大幅購買加密貨幣，導致價格走軟。

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專家指出，加密貨幣的波動與總體經濟、股市關聯幅度大，而川普政策拖累美股暴跌，加密貨幣同樣走跌，比特幣本週在8萬美元的價位上下震盪。在川普宣布戰略儲備是使用刑事、民事案件沒收的加密貨幣，目前沒有計畫購買更多比特幣後，因不如投資人想像是從市場購入更多加密貨幣，更讓失望氛圍飄散。

川普頻釋利多 落實程度不如預期

台灣區塊鏈大學聯盟副理事長邱垂金日前指出，川普對加密貨幣如戰略儲備等宣言都需觀察實際執行面，才能確定對產業的長期影響，否則也恐是事件交易、行情表現將是曇花一現；不過，幣圈專家大多認為，川普、馬斯克對幣圈態度正面，對行情、產業仍是正面因素。

幣圈分析師多預期，今年比特幣價格會維持上漲。幣修學分共同創辦人周律辰指出，儘管總經局勢震盪，仍預期第二季加密貨幣表現值得期待，上半年整體維持牛市預估，而第三季通常是幣圈傳統淡季，屆時牛市應已接近尾聲；若戰爭等不利因素趨緩，市場負面陰影也會慢慢減少。

邱垂金指出，加密貨幣市場的投資人反應迅速、對市場變化也敏感，川普上任以來頻頻釋出市場利多消息與政策，但若落實程度不如市場預期，投資人耐心也有極限，也必須留意川普的政策行情是否都只是事件交易，僅短線有激勵，但對產業長線影響不顯著。

台灣亞太監理科技協會秘書長李震華則認為，川普初宣布加密貨幣戰略儲備規劃，市場反應短暫，且加密貨幣波動性較大，做為戰略儲備的可行性有討論空間，各國不一定跟進，對產業的推進力就有一定極限。而後續美國、台灣可關注的議題仍是監管框架與傳統金融機溝對加密貨幣領域的參與，左右產業走向。

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