〈財經週報-時事求是〉不確定下的投資

經濟成長與股市表現

■魏錫賓

因為資金移動迅速，金融商品的價格受消息面影響的程度遠勝於實體經濟，因此金融市場經常在景氣轉折之前預先反應，於不確定性擴大時，易有暴漲暴跌現象，自然地消化未知的恐慌。既然不知方向，投資人在趨勢不明確時趨於保守，資金暫泊避險性資產，既是專家的建議，也是人性使然。

美國總統川普經常口出令人意外之言，有時甚至即刻執行影響廣泛的政策，震撼全球政經界，可是亦偶而臨時轉變，如對貿易對手國提高關稅的命令，就推出過多種版本，因此更讓投資人窮於因應。

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川普一言即可在金融市場翻雲覆雨，少有人能夠猜測得到他的下一步，美股在他2024年11月勝選及2025年1月上任後也均短暫攀高再往下修正，可是環境的不確定性是否提高？以中長期來說，美國聯準會（Fed）認為目前還看不出來，因為過去20年經歷過全球金融海嘯與肺炎疫情衝擊，而地緣政治的衝突，也一直未曾停止；川普的政策效應，還待觀察。

清楚一點地說，即金融市場的不確定總是存在，而能夠預測的風險，多少仍有範圍可以思考、有預先因應的時間與空間；看不到的危機，才更可怕。金融市場的波動不一定與經濟表現同步，可是經常「相去不遠」，尤其是股市，因此長期投資人特別關注基本面。過去幾年台股走勢與美股相伴而行，大盤起伏與美國NASDAQ指數亦步亦趨。川普在1月20日上任後，台股僅交易2日就進入農曆年長假，開盤後跟著美股修正。

美股投資人擔心景氣與川普的難測，台灣呢？台股大盤在龍年結束時收在23,525.4點，蛇年開始就在美國總統川普震撼下起伏振盪，截至上週五（3月14日）下滑至21,968.1點，跌了1,557點左右，大約是6.6%。在美國總統大選期間，就屢被川普點名的台積電（2330），股價在同期間從1,135元減至959元，跌掉15.5%，遠較大盤慘烈，且以其權值計算，大盤跌掉的點數，有9成都是因台積電的下挫。台灣的不確定性，在台積電的下一步確認後，將可大為緩解。

主計總處在2025年2月底上修2024年經濟成長率至4.59%，較1月所估增加0.29個百分點，同時下修2025年的經濟成長率預測值為3.14%，較去年11月時的預測減少0.15個百分點。官方特別強調，因2014年第四季經濟表現優於預期，墊高基期，才下修2024年經濟成長率。

近幾年每當股價短期大跌，官方大都會出面喊話「基本面穩健」，從總體面觀察，今明兩年的經濟表現或許不突出，顯然也不悲觀。川普主導美國政策的轉變，並非沒有反對的聲音，在折衝過程中，不確定雖提高，金融市場的波動會加大，卻有可能大好或大壞。部分資金暫泊避險性資產，並儘量分散風險，才有等待超額獲利的機會。

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