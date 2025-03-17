晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-時事求是〉不確定下的投資

2025/03/17 05:30

經濟成長與股市表現經濟成長與股市表現

■魏錫賓

因為資金移動迅速，金融商品的價格受消息面影響的程度遠勝於實體經濟，因此金融市場經常在景氣轉折之前預先反應，於不確定性擴大時，易有暴漲暴跌現象，自然地消化未知的恐慌。既然不知方向，投資人在趨勢不明確時趨於保守，資金暫泊避險性資產，既是專家的建議，也是人性使然。

美國總統川普經常口出令人意外之言，有時甚至即刻執行影響廣泛的政策，震撼全球政經界，可是亦偶而臨時轉變，如對貿易對手國提高關稅的命令，就推出過多種版本，因此更讓投資人窮於因應。

川普一言即可在金融市場翻雲覆雨，少有人能夠猜測得到他的下一步，美股在他2024年11月勝選及2025年1月上任後也均短暫攀高再往下修正，可是環境的不確定性是否提高？以中長期來說，美國聯準會（Fed）認為目前還看不出來，因為過去20年經歷過全球金融海嘯與肺炎疫情衝擊，而地緣政治的衝突，也一直未曾停止；川普的政策效應，還待觀察。

清楚一點地說，即金融市場的不確定總是存在，而能夠預測的風險，多少仍有範圍可以思考、有預先因應的時間與空間；看不到的危機，才更可怕。金融市場的波動不一定與經濟表現同步，可是經常「相去不遠」，尤其是股市，因此長期投資人特別關注基本面。過去幾年台股走勢與美股相伴而行，大盤起伏與美國NASDAQ指數亦步亦趨。川普在1月20日上任後，台股僅交易2日就進入農曆年長假，開盤後跟著美股修正。

美股投資人擔心景氣與川普的難測，台灣呢？台股大盤在龍年結束時收在23,525.4點，蛇年開始就在美國總統川普震撼下起伏振盪，截至上週五（3月14日）下滑至21,968.1點，跌了1,557點左右，大約是6.6%。在美國總統大選期間，就屢被川普點名的台積電（2330），股價在同期間從1,135元減至959元，跌掉15.5%，遠較大盤慘烈，且以其權值計算，大盤跌掉的點數，有9成都是因台積電的下挫。台灣的不確定性，在台積電的下一步確認後，將可大為緩解。

主計總處在2025年2月底上修2024年經濟成長率至4.59%，較1月所估增加0.29個百分點，同時下修2025年的經濟成長率預測值為3.14%，較去年11月時的預測減少0.15個百分點。官方特別強調，因2014年第四季經濟表現優於預期，墊高基期，才下修2024年經濟成長率。

近幾年每當股價短期大跌，官方大都會出面喊話「基本面穩健」，從總體面觀察，今明兩年的經濟表現或許不突出，顯然也不悲觀。川普主導美國政策的轉變，並非沒有反對的聲音，在折衝過程中，不確定雖提高，金融市場的波動會加大，卻有可能大好或大壞。部分資金暫泊避險性資產，並儘量分散風險，才有等待超額獲利的機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財