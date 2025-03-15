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法說會速報》微星看好AI伺服器 明年起高速成長

2025/03/15 05:30

微星董事長徐祥說，有鑑於電競新舊產品更迭速度加快，集團正在為此增加產能，目標在此波趨勢中擴大市占率。（記者方韋傑攝）微星董事長徐祥說，有鑑於電競新舊產品更迭速度加快，集團正在為此增加產能，目標在此波趨勢中擴大市占率。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新北報導〕微星（2377）昨日舉行法說會，微星看好第2季受惠於輝達新品放量，旗下電競產品組合將順勢全面更新，大幅減少舊款機種的出貨量，可望提升合併營收與毛利率表現；此外，為搶攻AI伺服器商機，旗下伺服器事業員工人數將年增25%，今年業績比重約為3%至5%，明年將進入為期3至5年的高速成長階段，貢獻的營收年增幅度約為50%至100%。

微星董事長徐祥說，目前微星旗下RTX 30顯卡系列等入門款產品營收比重未達2成，預計第2季起將有6至7成的既有產品線由新一代高階產品取代，同時有鑑於電競新舊產品更迭速度加快，集團正在為此增加產能，目標在此波趨勢中擴大市占率。

總經理黃金請表示，微星伺服器新品已陸續爭取客戶認證，下半年可望發酵，但今年尚無法產生太多貢獻，明年的成長力道會較明顯，旗下桃園新廠今年動工後，預計2027年開啟生產AI伺服器、充電樁、智慧物聯網等產品，同時成為自有品牌研發中心，初步規劃加入更多產品。

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