台積若接手英特爾代工 韓媒︰三星就糟了

如果台積電與美國主要晶片設計公司接手經營英特爾的晶圓代工業務，三星電子的晶圓代工恐難以保住市占率。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕「韓國先驅報」報導，南韓市場專家警告，如果台積電與美國主要晶片設計公司設立合資企業、接手經營英特爾的晶圓代工業務，三星電子的晶圓代工業務可能面臨嚴重危機，恐難以保住市占率。

路透日前報導，台積電提議與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及博通（Broadcom）成立合資企業，接管英特爾的晶圓代工業務，台積電持股比率不超過五十％，高通（Qualcomm）也參與了談判，但最後選擇退出。該報導並未獲得相關企業證實。

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韓媒引述市場人士指出，如果接管計畫實現，將是三星面臨的最糟糕情況之一，尤其是該公司的晶圓代工業務持續虧損，去年第四季三星晶圓代工部門營業虧損超過二兆韓元（約四五四億台幣）；另市調機構TrendForce統計，去年第四季台積電市占率上升至六十一．七％、季增二．四個百分點，但三星從九．一％降至八．一％。

台積電目前生產全球約九成的先進晶片，三星一直在努力縮小差距，但包括蘋果和輝達在內的主要科技公司仍只將訂單下給台積電，讓三星電子陷入困境。

南韓祥明大學系統半導體工程系教授李鍾煥（Lee Jong-hwan）表示，美國的半導體戰略優先考慮台積電，三星電子的作用有限；因在美國總統川普的規劃中，將透過台積電擴大非記憶體晶片的半導體製造，同時從南韓公司購買高頻寬記憶體（HBM），因此美國將台積電視為晶圓代工服務的主要夥伴，對三星電子興趣不大。

但李鍾煥也指出，合資企業能否成功將取決於台積電是否受惠，因台積電做為一家以獲利為導向的企業，任何投資都是將本求利；儘管英特爾目前還沒有躋身全球十大代工廠之列，但其在中央處理器（CPU）生產方面擁有強大的能力，若從台積電獲得關鍵技術，可能成為未來主要的晶圓代工競爭對手。

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