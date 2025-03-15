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研調：英特爾轉型路坎坷 超微模式是選項

2025/03/15 05:30

研調機構DIGITIMES認為，半導體業知名人士陳立武接任英特爾執行長，將加速分割獨立子公司策略，以強化晶片設計競爭力。（路透資料照）研調機構DIGITIMES認為，半導體業知名人士陳立武接任英特爾執行長，將加速分割獨立子公司策略，以強化晶片設計競爭力。（路透資料照）

超微製造部門切割出格羅方德 並引進外部資金確保兩家公司運轉

〔記者洪友芳／新竹報導〕英特爾宣布半導體業知名人士陳立武接任執行長，帶動股價大漲。研調機構DIGITIMES認為，新執行長上任可望替英特爾帶來不同的策略選擇，但英特爾轉型之路仍充滿挑戰；早年超微（AMD）切割出製造部門、即現今的格羅方德（Global Foundries），此模式證明英特爾拆分設計與製造部門的可行性。

DIGITIMES分析，考量美國半導體的國家策略，英特爾勢必得確保美國半導體自主性與技術領導地位；短期來看，透過成本縮減、效率提升，改善財務狀況，中長期則將引入外部資源，確保晶圓代工事業能穩固發展，將會是英特爾未來的目標與挑戰。

預期陳立武加速分割策略

代工可能由擴張轉向收縮

DIGITIMES分析師陳澤嘉觀察，陳立武與前任執行長季辛格在策略上存在差異，或將成為英特爾IDM二．○戰略的轉捩點；預期陳立武將加速分割獨立子公司策略，以強化晶片設計競爭力，也透露英特爾的晶圓代工策略可能由擴張轉向收縮。

他指出，儘管英特爾於二○二一年提出IDM二．○戰略，試圖通過分割晶片設計與製造部門來增強營運彈性，但效果未如預期，英特爾陷入是否繼續加碼投資或停損晶圓代工業務的兩難。

陳澤嘉說，IDM二．○戰略雖然立意良好，但英特爾在推動技術發展時程過於急切，導致生產經驗累積不足，最終仍使其自家設計晶片需要依賴外部晶圓代工夥伴，IC製造部門無法為晶片設計部門帶來綜效，影響了公司發展，將晶圓代工業務切割為獨立公司成為一個選項。

他舉例，超微切割出來的製造部門即為現今的格羅方德，此一案例證明英特爾拆分設計與製造部門的可行性；超微切割時，也引入阿布達比的創投公司，挹注六十億美元資金，英特爾若採用切割獨立方案，還需要引入外部資金或其他協助，才有可能確保兩家公司順利運轉，而英特爾對晶圓代工子公司的主導權也將下降，以換取外部資源對晶圓代工子公司的資源挹注。

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