阻李嘉誠賣港口 中港澳辦轟叛國

香港首富李嘉誠家族控制的長江和記實業公司上週將旗下43座全球港口、包括巴拿馬運河兩端港口出售給以美國貝萊德為首的集團。中國政府13日痛批長和集團「背叛和出賣全體中國人」。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕香港首富李嘉誠家族控制的長江和記實業公司，上週將旗下四十三座全球港口、包括巴拿馬運河兩端的港口，出售給以美國貝萊德為首的集團。中國政府十三日痛批長和集團「背叛和出賣全體中國人」，該集團昨天股價重挫六．四％，創二○二○年以來最大單日跌幅紀錄。

彭博報導，這項價值一九○億美元的交易顯然符合李嘉誠家族與美國利益，美國總統川普不再稱中國控制巴拿馬運河，並讚揚美國「奪回」該貿易航道。

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中共中央港澳工作辦公室與國務院港澳事務辦公室官網十三日藉由轉載香港大公報評論，抨擊該交易是「沒有腰骨的跪低，是唯利是圖、見利忘義、漠視國家利益、民族大義」。還指此交易是「美國運用國家力量，通過脅迫、施壓、利誘等卑鄙手段，侵吞他國正當權益的霸權行徑」。

彭博指出，儘管該交易激怒北京，但中國當局懲罰李嘉誠家族的手段不多。該家族出售分布二十三個國家的四十三座港口及配套物流網，但計畫保留所持有的中國與香港港口；Port Shelter投資管理創辦人哈里斯說，此舉已維護了中國國家安全。

數十年來，李嘉誠一再降低其集團對大中華區的曝險，長和實業營收中僅十二％來自中國與香港業務，而歐洲、北美與澳洲占其餘部分。李嘉誠的房地產子公司長江實業集團在中國的投資較多，但不及其他香港地產巨頭；Quiddity顧問公司分析師布倫納哈塞特說，「沒有任何直接證據顯示，中國可合法阻擋長和集團向貝萊德出售港口的交易，雙方應預料到這種民族主義的強烈反對」。

沃爾瑪中國產線加速撤離

路透也報導，隨著川普與中國的貿易戰加劇，美國零售巨頭沃爾瑪與達吉特的主要玩具供應商MGA娛樂公司正加速將產線撤離中國。沃爾瑪執行長賴瑞恩表示，正採取行動，要在六個月內將四十％的製造從中國移至印度、越南與印尼，該比率從目前的十％至十五％大幅上升。

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