美歐愚蠢貿易戰 中國漁翁得利

在美國總統川普揚言將對進口自歐盟的紅酒、香檳與其他酒類產品課徵200％關稅後，法國財政部長隆巴德昨指出，歐盟與美國之間可能爆發「愚蠢的」貿易戰。（法新社資料照）

歐盟呼籲雙方克制 示警將引發通膨飆升 傷害消費者

〔編譯魏國金／綜合報導〕在美國總統川普揚言將對進口自歐盟的紅酒、香檳與其他酒類產品課徵二○○％關稅後，法國財政部長隆巴德昨指出，歐盟與美國之間可能爆發「愚蠢的」貿易戰；歐盟外交事務高級代表卡拉斯也說，中國可能從美歐之間的貿易戰中得利。

在歐盟宣布自四月起，對價值二八○億美元的美國威士忌、牙線與鑽石等產品課徵關稅，以反制美國十二日生效的二十五％鋼鋁關稅後，川普威脅對歐盟酒類祭出二○○％報復性關稅。隆巴德表示，對川普的威脅，歐盟應做出相應回應。

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卡拉斯十三日在加拿大舉行的七國集團（G7）會議期間受訪表示，如果美歐爆發貿易戰，「在一旁笑著或看著的是中國，中國將真的從美歐貿易戰中獲益」。她強調，雖然歐盟已做好報復準備，但希望雙方克制，因為貿易戰通常引發通膨飆升，進而傷害消費者，「我們保持冷靜，當然我們也準備好行動，以在需要時捍衛自身利益」。

拉加德︰美國受創將最慘重

川普對敵友皆加徵一連串關稅，並揚言推出更多相關措施，引發相關國家反擊。歐洲央行總裁拉加德昨表示，如果爆發全面貿易戰，美國受創將最慘重；「貿易將受到大幅抑制，後果將十分嚴峻，對全球成長與物價將產生嚴重後果，特別是美國」。

她補充說，相關緊張將讓歐洲、包括脫歐的英國「集體覺醒」，激發歐洲活力與團結，對歐洲而言，「這是巨大警鐘，或許這又是一個歐洲時刻」。

美前官員︰盟友恐靠向中印

美國前代理副貿易代表卡特勒認為，川普的貿易政策恐促使歐盟等傳統朋友，轉向與中國、印度等其他國家尋求更緊密關係；「中國對其他國家主動示意，如果美國的夥伴不能信賴我們，其他國家、包括中國，看起來更有吸引力」。

卡特勒並非是唯一提出歐洲可能將目光轉向其他地方的專家。「量子戰略」策略師羅奇說，「現實狀況是，歐洲必須尋求美國替代市場，而中國可以提供協助」；卡特勒主張，歐洲各國或許轉向多邊貿易協議，比如美國沒有加入的CPTPP與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

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