財經青紅燈》股房共振

聯徵中心最新公布的去年第四季房貸平均利率約2.28%，寫下金融海嘯後單季新高。圖為示意圖。（資料照）

聯徵中心最新公布的去年第四季房貸平均利率約2.28%，寫下金融海嘯後單季新高，但看在老一輩眼裡，理應覺得大驚小怪，甚至與他們人生中曾遇過最高可達15%、16%的房貸利率相比，現在利率還是非常地低。

根據資深估價師卓輝華對外發表的研究報告指出，1960至1980年時，房貸利率落在10%至16%間，當時台北市新屋每坪單價為幾千元；以老牌建商國泰建設1964年在北市四維路推出的全新公寓建案為例，當時每坪房價約4500元，自備款為55%，銀行貸款成數為45%，設定還款期限5年，房貸利率約14%。

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假設當時每戶公寓約35坪，推估總價15.75萬元，貸款45%、房貸金額約7.08萬元，5年還款期，本息攤還之下，每月還款金額推估約1649元，對比行政院主計處發布資訊，1964年平均每人國民所得約7605元。

對照聯徵中心最新發布的資訊，北市四維路有12件申貸件數，平均鑑價金額約3115萬元、平均核貸成數約56.63%、平均核貸金額約1764萬元，平均利率約2.31%，平均坪數約32.9坪，若以貸款30年期推估，本息攤還之下，每月還款金額約6.79萬元，而2024年平均每人國民所得約94.26萬元。

對比兩個年度的購屋總價及平均每人國民所得漲幅，前者超過196倍、後者近123倍，房價漲幅顯著大於國民所得。

1960年代因房貸利率高、自備款成數也高，絕大多數買得起房的購屋族，會將大部分收入拿去繳房貸，想要趕緊付完，且當時定存利率高，房產投資不見得盛行；但如今房價飆至歷史新高，且房貸方案不但寬限期最長可達5年，還款年限最長至40年，購屋族理當會考量運用繳息不還本的寬限期，將購屋資金拿去投資股市或其他投資型商品，希望創造更多的獲利空間。（徐義平）

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