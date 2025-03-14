台塑新智能 首年拚損平 營收百億

全台首家規模最大的鋰鐵電芯廠正式啟動！台塑新智能董事長王瑞瑜（右）與總經理劉慧啟（左）表示今年營收百億元、目標損平，明年營收上看150億元。（記者張慧雯攝）

全台首家最大鋰鐵電芯廠啟動

〔記者張慧雯／台北報導〕全台首家規模最大的鋰鐵電芯廠正式啟動！台塑新智能董事長王瑞瑜昨日表示，過去台灣電芯9成仰賴進口，在電動車、新能源、AI需求持續成長下，台製電芯不僅是戰略資源，更是國安問題；她也表示，台塑新智能今年營收上看百億元，以損平為目標，明年營收上看150億元。

明年營收上看150億元

王瑞瑜強調，台灣進口電芯約2.9GWh（10億瓦），其中9成都從中國進口，金額高達227億元，一旦國與國之間出現摩擦，台灣恐面臨無電芯可用的窘境，畢竟新能源、電動車、AI產業都需要電芯，這是戰略資源、牽涉國安問題，希望政府更重視。

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王瑞瑜指出，台塑新智能電芯模組廠產線高度自動化，已接獲大規模儲能系統訂單，且今年將陸續出貨電動車用電芯，同時，預計今年第四季啟動二期擴建計畫，開發多元容量電芯及關鍵產品，擴展新能源版圖。

台塑新智能總經理劉慧啟表示，全球儲能與電動車產業持續成長，台塑新智能2023年至2024年建廠期間，就已提前掌握市場動態與訂單，出貨規模涵蓋100MW/350MWh大型儲能案場、電動大巴量產電池包與電動物流車測試電池包等，更成功研發美國資料中心專用UPS電池系統，強勢進軍AI市場。

他分析，台塑新智能不只有電芯，更有電池模組，產品可適用於BBU（備援電池模組）產品，充放電效能比許多產品更好，除積極搶攻國內訂單，也放眼東南亞市場，印度、越南都正在洽談中，日本、韓國、美國等也已有客戶出貨，期待今年營收上看百億元、全年以損平為目標，明年營收則上看150億元。

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