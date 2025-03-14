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央行與美國財政部溝通良好… 楊金龍︰別擔心被列匯率操縱國

2025/03/14 05:30

央行總裁楊金龍昨赴立法院專案報告時表示，央行與美國財政部溝通良好，別擔心台灣被列入匯率操縱國。（記者廖振輝攝）央行總裁楊金龍昨赴立法院專案報告時表示，央行與美國財政部溝通良好，別擔心台灣被列入匯率操縱國。（記者廖振輝攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普先前已點名日圓、人民幣貶值太兇。中央銀行總裁楊金龍昨日赴立法院專案報告時強調，從二○一○年到現在，新台幣對一籃子貨幣還升值二十％，且央行與美國財政部溝通良好，別擔心台灣被列入匯率操縱國。

評估川普對等關稅 對台灣衝擊有限

川普對等關稅措施預計四月二日出爐，外界關切台灣是否也會被美國加關稅？楊金龍引用世界貿易組織（WTO）資料指出，台灣所有商品貿易加權平均的稅率低於美國，且是負○．五％，只有農產品稅率比較高，評估對等關稅對台灣的衝擊應是有限。

他指出，川普關稅措施確實提高市場的不確定性，但還沒有到「灰犀牛（可預期重大風險）」的程度，目前各項關稅措施尚未完全明朗，須持續觀察。

另川普鎖定對美貿易順差大的國家加徵關稅，接下來也可能對藥品、半導體、鋼鋁、汽車等加稅，而台灣對美貿易順差達七百億美元，居美第六大，多位立委關切後續衝擊。

楊金龍分析，台灣對加、墨出口占比不高，影響有限，美對中加徵二十％關稅會有影響，不過中國對美國出口比重慢慢在調整中，台灣對中國出口也從過去四成掉到三成；「川普對中國加徵關稅，對我們的影響在下降」，且從川普一．○經驗得知，美對中加關稅，台灣反而是受益的一方。他強調，台灣對美順差主要是資通訊產品出口，是美國需要的，與加、墨及中國對美貿易順差情況不大一樣。

新台幣今年走勢特別疲弱，會不會有被列入匯率操縱國風險？楊金龍解釋，美國財政部不會只看匯率短期間波動，會觀察長期趨勢，且央行與美國財政部溝通良好，只是在三項標準中我們有二項超標，理應會續列觀察國名單。

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