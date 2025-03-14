數發部預算遭砍4成 黃彥男：衝擊我國數位主權

數位發展部部長黃彥男13日出席立法院交通委員會報告業務概況，並備質詢。（記者塗建榮攝）

重要國際會議無法參加 會員身份恐被中國奪取

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部今年預算被刪減高達四成，立法院交通委員會昨邀數發部長黃彥男報告業務概況，綠營立委紛紛擔憂業務是否受衝擊，尤其影響資安、AI（人工智慧）發展和打詐。黃彥男表示，很多重要國際會議無法參加，甚至好不容易爭取來的會員身份可能被中國奪取，衝擊我國數位主權。

根據數發部資料，今年預算編列八十六．五九億元，但遭刪減三十五．八二億元，剩下五十．七七億元的法定預算，其中有十七．二五億元遭凍結，提交報告後始得動支，另出國預算遭全數刪減。

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算力池加購GPU受限 維持去年規模

在被問及如何協助AI產業發展時，黃彥男說，數發部去年已打造「算力池」，讓中小企業免費申請使用，今年原本打算加購GPU、供更多企業使用，但因經費不足，只能維持去年規模，導致服務的家數有限。

立委憂資安交流被封閉在國內

民進黨立委林楚茵表示，數發部預算被刪減慘烈，主要影響資安、數位韌性、AI發展和打詐，資安的國際交流很重要，包含黑帽駭客會議、國際資安大會（RSA）等，有些立委主張視訊就可以，但很多會議根本不開放遠距參加，在藍白聯手刪掉這些會議經費下，台灣的資安交流是否將封閉在國內？

黃彥男回答，很多國際會議的確不能線上參與，甚至有些會議因為較敏感，進場時還要交出手機。他以ICANN（網際網路名稱與數位位址分配機構）舉辦的會議為例，在申請域名時，過去一直爭取「.tw」、「.taipei」要跟台灣申請，但若數發部無法參加，台灣的會員有可能被對岸奪取，衝擊我國數位主權。

林楚茵提醒，因為這些會議陸續開放報名，如果預算真的如國民黨所言有機會追加，數發部要趕快送件；數發部連宣傳經費都被刪了，只能利用立院委員會傳達清楚，很多產業人士誤會數發部不做事，其實並非不做事、不交流，而是苦於經費被刪。

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