我轉向全球市場 ECFA早收出口創新低

根據最新統計，去年我國早收貨品輸中金額降至149.08億美元，是ECFA（兩岸經濟合作架構協議）生效來新低。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中國企圖以商逼政，二○二三年起三度片面中止ECFA（兩岸經濟合作架構協議）部分早收清單產品關稅優惠。根據最新統計，去年我國早收貨品輸中金額降至一四九．○八億美元，是ECFA生效來新低，而去年出口卻創歷史次高，顯見分散市場策略奏效。

ECFA簽署邁入第十四年，中國原對我國五三九項產品給予關稅減讓，但自二○二三年底起，陸續提出三波早收清單產品關稅優惠中止，包括第一波的十二項石化產品，第二波的工具機、紡織、機械等一三四項產品，與第三波蔬果、水產品等三十四項，早收優惠剩近三五九項產品。

請繼續往下閱讀...

早收清單是讓雙方都享有降稅優惠，去年我早收貨品出口金額大降至一四九．○八億美元，創ECFA生效後新低；而早收清單占我輸中比率從馬政府的二十六％，到去年剩十五．三％新低。官員分析，去年我出口達四七五○億美元，創史上次高，顯示台商已脫離一中市場真正轉向全球。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法