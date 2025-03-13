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財報股利速報》陽明去年EPS18.38元 配息7.5元

2025/03/13 05:30

陽明2024EPS 18.38元 ，現金股利7.5元。（陽明提供）陽明2024EPS 18.38元 ，現金股利7.5元。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃航商陽明（2609）昨公告去年財報，稅後盈餘641.79億元，年增率1265.5％，每股稅後盈餘18.38元，董事會決議配發現金股利每股7.5元，股息配發率40.8％。以陽明昨日收盤價72.9元計算，隱含現金殖利率10.2％。

展望未來，陽明表示，全球經貿環境仍面臨極大挑戰，包含美國關稅政策增加市場不確定性風險，成本上升的威脅可能影響消費力並推升通膨壓力，進一步影響經濟成長與貿易活動，對航運需求造成威脅；同時，以哈停火協議談判陷入膠著，增加貨櫃航商重返紅海之不確定性，在確保安全無虞之前提下，目前航商航線服務仍持續繞行好望角。研調機構Drewry 1月份報告則指出，一旦恢復通行，預期航商將採行加速船舶報廢等措施，以調整市場供需平衡。

長榮航去年EPS5.37元 配息2.4元

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航（2618）公告去年財報，稅後淨利290.07億元，每股稅後盈餘5.37元。去年包括營收、稅後淨利，以及每股稅後盈餘皆創歷史新高。

長榮航董事會決議擬配發現金股利每股2.4元，股息配發率44.69％，以昨日收盤價44.9元計算，現金殖利率5.3％。

另，因應航線佈局及營運需求，長榮航昨董事會也決議將6架A350-1000廣體客機選購權轉為確認訂單，預計2031年開始交付；另新購3架A321neo型窄體客機，2032年開始交付，此次規劃採購9架空中巴士全新客機，交易總金額不超過31億美元、約1021.45億台幣。

東陽2月賺6.86億元 史上最賺月份

〔記者王憶紅／台北報導〕汽車零組件廠東陽（1319）2月營收創新高，自結2月合併稅前淨利6.86億元，較去年同期成長91％，單月稅前每股獲利1.14元；若排除匯兌，稅前淨利再度刷新紀錄，創史上最賺單月。累計前2月合併稅前淨利11.47億元，累計稅前每股獲利1.89元，較去年同期成長26％。

東陽訂單熱度強勁，持續加速供貨動能，達成客戶一次購足的需求，而隨著營收獲利持續成長，現金流不斷流入，日前公布每股配發5.3元現金股利後，仍擁有充足現金滿足未來七股科工區、新市產業園區擴廠興建，因應未來3-5年成長需求。

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