和泰車、汎德財報亮麗 分別配息20、18.5元

汎德永業去年受惠BMW電動車熱銷、汽油動力車銷量維持穩健，以及Porsche經典跑車銷售佔比增加，營收達576億元，稅後盈餘19億元，年增率分為13.35％與7.95％，每股稅後盈餘23.93元，不僅連續2年大賺2個股本，營收、獲利皆創下歷史新高。圖為BMW總代理汎德今年2月發表全新BMW 2 系列Coupe 雙門跑車，全車系導入 BMW 220i M Sport 與 BMW M240i xDrive 兩款車型。 （汎德提供檔案照）

〔記者王憶紅／台北報導〕車商陸續公布2024年財報，其中，和泰車（2207）去年稅後盈餘204.67億元，創歷史次高，每股稅後盈餘（EPS）36.74元；汎德永業（2247）去年稅後盈餘19.31億元，年增7.95％，則創歷史新高，EPS為23.93元，

和泰車2024年合併營收歷史新高，稅後盈餘年減10.5％，每股稅後盈餘36.74元。董事會決議每股將配發20元現金股利，以昨日收盤價596元計算，現金殖利率約3.35％。

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和泰車指出，與2023年相較，去年本業獲利相當，主要差異是和泰產險在2023年一次性認列處分不動產利益，加上去年受0403地震認列賠款損失，因此2024年獲利呈現年減。

汎德永業去年受惠BMW電動車熱銷、汽油動力車銷量維持穩健，以及Porsche經典跑車銷售佔比增加，營收達576億元，稅後盈餘19億元，年增率分為13.35％與7.95％，每股稅後盈餘23.93元，不僅連續2年大賺2個股本，營收、獲利皆創下歷史新高。

汎德永業董事會決議每股將配發現金股利18.5元，連續3年配發15元以上現金股利，以昨日收盤價326.5元計算，現金殖利率約5.7％。

汎德永業指出，去年台灣豪華車市場逆勢成長2.7％，持續看好台灣豪華車市場的成長性，對今年BMW與Porsche新車銷售表現，汎德永業持續保持樂觀；BMW除原有完整的汽油動力車、電動車產品線外，今年將再推出全新主力BMW X3車款，入門1系列車款，擴大原有產品線，而Porsche純電車款Macan EV、Taycan 2，以及新款Panamera與敞篷跑車718 Spyder，皆預計於今年開始交車，在三大品牌均有產品線下，對全年新車銷售表現樂觀看待。

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