央行︰台鐵、水電若齊漲 CPI上修破2％

中央銀行今將赴立法院財政委員會進行業務報告，示警若台鐵票價及水電等公用事業費率調漲，今年消費者物價指數（CPI）年增率預測值恐上修至二％以上。（資料照）

示警今年不但無降息條件 甚至有升息壓力

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今將赴立法院財政委員會進行業務報告，昨日報告出爐，內容示警若台鐵票價及水電等公用事業費率調漲，今年消費者物價指數（CPI）年增率預測值恐上修至二％以上；即今年不但沒有降息條件、可能還有升息壓力。

恐續列匯率操縱國觀察名單

報告另揭露，去年國內匯市美元需求大於供給，央行淨賣匯一六四．二億美元，創下史上新高，自二○二二年以來，已連續三年淨賣匯。惟台灣對美商品貿易順差大、經常帳順差占GDP（國內生產毛額）逾三％，若以美國財政部匯率操縱國的三項標準來看，台灣仍難逃「三中二」，將續列美國匯率操縱國觀察名單。

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報告顯示，今年以來至三月十日止，國內股匯市呈同步下跌，外資累計賣超台股三六九六億元，台股因而下跌二．五％；外資淨匯出九十八億美元，致新台幣對美元匯率貶值○．四二％。

報告指出，近年隨台股市值走揚，外資持有台股市值大增，占外匯存底比重由二○一六年的六十九％上升至今年二月底的一四二％；面臨川普二．○不確定性挑戰，外資短期集中且大量進出，對我外匯市場穩定帶來挑戰。

報告也分析，川普二．○續採雙邊談判策略與高關稅政策，將使全球保護主義加劇，全球化將更趨向零碎化；若川普新政再使全球產出成長減速，美國經濟影響力可能持續攀升，或將得到最大利益。而美國財政部將於今年四月一日前提出針對貿易對手國的貿易政策報告，做為加徵關稅的依據，預計未來川普二．○關稅政策力道恐將進一步升高。

央行也預期今年台灣出口動能延續，民間投資成長增溫，經濟可望穩健成長，國內外主要機構對台灣今年經濟成長率預測值平均為三．○四％；惟美國新政府經貿政策動向具高度不確定性，將是影響國內經濟成長的重要變數。

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