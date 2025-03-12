NB廠華碩、藍天 正向看待今年營運

藍天副董事長蔡明賢（圖中），筆電事業部總經理簡義龍（圖右），筆電事業部副總張甫銘（圖左）看好今年營運。（記者方韋傑攝）

〔記者卓怡君、方韋傑／綜合報導〕NB大廠華碩（2357）、藍天（2362）皆看好公司今年營運，華碩預估今年營收將可逐季成長；藍天預估今年整體業績、獲利皆可望優於去年。

藍天2024全年每股盈餘3.02元，創近3年高點，帶動昨日盤中股價上漲。（藍天提供）

華碩昨召開法說會，預估第一季為淡季，PC出貨季減20%，但第二季可季增30%，第一季零組件與伺服器出貨季減10%，第二季季增10%，下半年再逐季成長。

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華碩昨日召開線上法說會。（記者卓怡君攝）

華碩共同執行長許先越與胡書賓正向看待今年表現，針對川普2.0關稅已採取快速積極措施，應在可控範圍，產線與產地調整使生產成本增加，未來有可能把部分成本轉嫁到客戶身上，美國少部分品牌廠已調整價格，希望以具競爭力的市場價格提供最佳服務與價值。

華碩去年Q4認列53億呆帳 全年EPS42.3元 配息34元

胡書賓表示，關稅使得首季地緣政治角力衝突、產業供應鏈板塊調整最為劇烈，第二季有望趨緩。新世代GPU帶動電競Gaming PC升級，AI PC第二季也有主流機種平台更完整推出，同時還有Win 11換機潮，多重正向因子推動PC第二季開始成長。

不過華碩去年第四季因認列印度雲端服務中心客戶53.51億元呆帳，使得去年第四季營業利益9.93億元，季減91%。華碩強調，客戶數個融資項目正順利進行，預期短時間內能取得資金來償付帳款；華碩去年淨利313.94億元，年增97%，每股稅後盈餘42.3元，預計每股配發34元現金股利，配發率約80%。

藍天則預期第二季旗下電競筆電受惠於輝達RTX 50系列高階顯卡加持，加上德國、日本、中國商用筆電持續成長，以及美洲遊戲機昨起在台灣組裝代工、避開關稅，目標今年筆電整體出貨210萬台、年增一成，全年整體業績、獲利皆可望優於去年。

藍天筆電事業部總經理簡義龍指出，旗下電競筆電出貨會從第二季開始急起直追，商用機種受惠於歐洲市場回溫，特別是德國企業級客戶強勁的追單力道，日本客戶的貢獻年增幅度也會有15%~30%，後續更將深耕潛力龐大的印度、印尼市場。

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