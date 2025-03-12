考慮美國核能？ 卓揆︰若有新技術 台灣願與世界合作

行政院長卓榮泰昨表示，新的核能技術，我們期待和全世界各個先進技術的擁有者或開發者，能夠保持更多機動性且主動性的各種對話研究，甚至未來的合作。 （記者劉信德攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言關切台灣供電狀況，提議美國可作為台灣可靠的能源來源，包括核能。對於台灣是否會考慮美國核能，行政院長卓榮泰昨在立法院受訪表示，新的核能技術，我們期待和全世界各個先進技術的擁有者或開發者，能夠保持更多機動性且主動性的各種對話研究，甚至未來的合作。

政府多元發展綠能 降低碳排

卓榮泰表示，台灣是一個能源需要靠外在力量的國家，政府多元發展綠能，也把國內燃煤機組盡速轉成燃氣機組，降低碳排。政府新的想法和戰略，是以減碳為優先、淨零為目標。

請繼續往下閱讀...

關於核能的問題，卓榮泰表示，傳統的核能因核管法規定，核三廠今年五月十七日將除役，會在法律規定下進行必要的程序，至於核電廠延役，「我知道立法院現在有在修法，但都還沒到最後的程度」。

對於新的核能技術，卓榮泰表示，我們期待和全世界各個先進技術的擁有者或開發者，能保持更多機動性且主動性的各種對話研究，甚至未來的合作。我們不排除在核能安全和社會有共識下，對核廢料處理不會讓後人有疑慮的狀況，「對於新的核能，我們採取這樣的態度」。

卓榮泰還說，謝謝世界各國對台灣的重視，對台灣的產業，政府有責任、台灣對全世界也有責任，因台灣是重要的產業鏈供應國，且有關鍵領先技術，這兩者都不容許我們在能源政策上發生任何的問題。目前政府正朝穩定供電、充裕供電的路在走，如果當中有新的技術，我們當然願意與世界合作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法