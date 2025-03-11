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整層住家房租 不到一年漲2.63％

2025/03/11 05:30

（資料照）（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部發布的去年十二月全國行政區房租統計，依據租金補貼核准戶有效契約對比同年三月，儘管全國平均房租微降○．八四％，但是細看各租屋分類，整層住家房租不到一年漲幅約二．六三％，分租雅房也微漲○．三％。

六都中，整層住家房租以新北市漲幅二．六三％最大，獨立套房則是高雄漲幅二．六四％最大；分租雅房除桃園市微降外，其餘五都全數上漲，又以台北市漲幅四．五八％最大。

獨立套房以高雄漲2.64％最多

主計總處公布二月房租指數一○八．○六、年增二．五六％，連續十九月年增逾二％。房產業者指出，內政部發布的房租統計是依租金補貼核准戶的有效租約，主計總處則以住宅租賃市場的房租行情為主，顯見市場房租漲幅大過租金補貼戶的租約。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新落成的住宅因買進房價在高檔，為符合一定的租金投報率，房東開出的房租也跟著拉高；此外，通膨也會推升房租上漲，二○二二年起房租便有明顯漲勢，且漲勢持續，沒有扭轉向下的跡象。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛說，各區域、各類型房租漲幅的變化，主要跟當地就學及就業機會、產業需求等有關；但租、售市場若供過於求，或是企業提供勞工住宿，就會像桃園出現分租雅房不漲反降的現象，因此若要推社宅或地上權住宅，市場接受度就會較弱。

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