財經青紅燈》在川普眼皮底下找商機

美國總統川普第二任上台不到兩個月，全球被搞得雞飛狗跳，台灣最關心的莫過是台積電（2330）要到美國擴大投資1000億美元，國人討論廣泛，好壞都有，但站在川普立場，他根本不管這麼多，這兩個月來的一言一行，其實不脫「開源節流」這4個字，掌握這個方向，應可以趨吉避凶，並找到投資商機。

美國國債高達36兆美元，換算新台幣超過一千兆元，台灣政府一年預算編列也不過新台幣3兆元，照現在美債利率超過4%計算，光是一年利息支出就超過新台幣40兆元，川普若想要讓美國不要倒債，開源節流勢在必行。

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川普就是把美國當成一家公司在經營，當他看到這家公司的財報，發現每年入不敷出、債台高築，公司搖搖欲墜，當然就是要開源節流，所以投入這麼多錢的烏俄戰爭要停掉，還要烏克蘭簽下礦產協議；美國在北約投入大量軍費，現在他要歐洲出錢，也點名日、韓要付美國駐軍費等。對內，馬斯克主導的效率部大裁聯邦政府10萬名員工，也是為了節流。

開源方面，他想出比綠卡更高檔的金卡，付500萬美金（約新台幣1.6億美元）可換永久居留權；對美國貿易順差大的國家，就是加關稅，或者得跟美國買天然氣、石油、武器軍備，以及拿錢去美國投資；還警告中國、日本別讓匯率貶值，因為這樣美國產品出口會沒有競爭力。

川普這些開源節流的動作，想必會持續下去，因為美國看起來外強中乾，所以在降低債務的同時，債券利率往下降可以減少債務累積，所以美國經濟疲軟給Fed降息空間，國內債券ETF或許可以留意；另外許多國際大廠要加碼投資美國，但美國沒有這麼多人力，因為便宜人力都被川普驅逐出境，因此自動化設備需求必然增加，可留意國內有經營美國市場的相關工具機或設備廠。

川普上任兩個月，全球罵他的人恐怕是史上最多，但以經營一家企業的角度來看，這些動作似乎無可避免，投資人要自保，除了退出市場外，只能在他眼皮底下找尋商機，否則未來4年日子只怕不太好過！（陳永吉）

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