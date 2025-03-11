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盤勢分析》台積跌破千元 22500支撐強

2025/03/11 05:30

外資對台股連10賣，導致昨日反彈受阻，台積電股價終場跌破千元大關，再創波段新低。（資料照）外資對台股連10賣，導致昨日反彈受阻，台積電股價終場跌破千元大關，再創波段新低。（資料照）

美股上週五雖反彈，但美國總統川普坦言不排除關稅恐引發經濟衰退的言論，造成美股期貨下跌，外資對台股連10賣，導致昨日反彈受阻，台積電（2330）股價終場跌破千元大關，再創波段新低，千元俱樂部的高價股壓力沉重，聯發科（2454）重挫逾4.7%，加權指數終場下跌116.92點，收在22459.15點，成交量約3549億元。

三大法人昨合計賣超345億元，其中外資賣超287.1億元、投信買超43.5億元、自營商賣超101.3億元；外資台指期淨空單再增2168口，累積外資期貨淨空單逾4.26萬口。

台新投顧副總黃文清指出，雖然台積電宣布加碼美國投資千億美元，但墨西哥與加拿大及其他國家關稅問題仍未解除，外資對台股保守操作，加權指數持續陷入震盪整理，操作以低基期族群為主，可留意原物料、金融等相關個股。

群益期貨分析，台積電跌破千元關卡，短線在外資連續賣超壓力不斷下，反彈無力，外資期現貨悲觀布局，台股持續測試3月4日低點，短線一旦跌破該支撐位置，台股將轉以震盪悲觀看待。

國票證券認為，台股短、中期均線皆呈下彎，限縮多方表現空間，在成交量低落下，短線指數仍難擺脫箱型下緣整理格局，不過從過去幾個月走勢觀察，22500點支撐力道強勁，即便跌破皆能迅速收復，預期台股下檔空間相對有限。（記者卓怡君）

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