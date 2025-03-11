飛捷今年營運看俏 力拚創新高

飛捷董事長林大成看好2025年營運可望優於歷年表現。（記者方韋傑攝）

AI解決方案專案訂單數量暴增

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠營運持續傳來好消息，飛捷（6206）因智慧零售擴大發酵，董事長林大成昨日表示，受惠於歐洲市場回溫，加上美國市場占有率繼續上揚，旗下子公司華捷、英捷業務動能強勁成長，帶動在手AI解決方案專案訂單數量暴增，除了上半年營運將優於去年同期，全年業績、獲利皆可望年增雙位數百分比，力拚歷年新高紀錄。

林大成提到，旗下華捷智能去年營收規模僅為千萬元等級，今年將成長至億元水準，而英捷智能發展速度更快，去年就已開始進行場域概念驗證，今年更在東南亞展開兩項驗證專案，英國則有一項，持續走向智慧解決方案供應商的市場地位。

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林大成說，飛捷每年平均可以貢獻營收的專案量約在20個左右，今年數量成長至60個，未來將在智慧零售領域爭取最大的邊際效益，透過整合自身的AI軟體搭配硬體實力，鞏固長期客戶關係，雖然美國關稅政策帶來不確定性，但飛捷未來3年毛利率皆可望維持在4成以上水準。

融程電強固型電腦擴大發酵

融程電（3416）則受惠於利基型強固型電腦的訂單持續挹注，全年營收、獲利有望續創新高，董事長呂谷清強調，集團併購的兩家瑞士工業電腦廠，預計會從6月左右開始貢獻營收，未來一年將繼續醞釀下一波重大併購計畫，費用支出約為30~40億元，以更加符合強固型電腦走向軍工應用的趨勢。

為應對美國關稅變局，呂谷清強調，除了已於印度開設據點，下一步還將投入1~2億元在泰國買下產線，以強化公司在亞太地區的基礎，且隨著烏俄戰爭走向落幕，歐洲市場確實能有更多發展機會，進而減少美國關稅帶來的影響，特別是德國新政府對企業展現出的友善態度，讓當地市場更具吸引力。

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