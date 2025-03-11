晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

華航去年EPS2.38元寫新高 高星潢真除 升任董座

2025/03/11 05:30

華航董事會昨通過董事長、總經理人事案，董事長由代理董事長高星潢真除。（記者王憶紅攝）華航董事會昨通過董事長、總經理人事案，董事長由代理董事長高星潢真除。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航（2610）受惠旅遊市場暢旺，客、貨運市場價量齊揚帶動，昨公告去年財報，稅後淨利143.83億元，每股稅後盈餘（EPS）2.38元，營收、獲利、EPS皆創歷史新高。另外，華航董事會昨也通過董事長、總經理人事案，董事長由代理董事長高星潢真除，總經理則由台灣虎航（6757）董事長陳漢銘接任，董是華航歷屆總經理中最年輕的一位。

虎航陳漢銘接任總經理

1979年出生、現年46歲的陳漢銘，2016年起擔任華航董事，2020年出任華航關係企業台灣虎航董事長，在他的領導下，台虎2023、2024年分別繳出EPS4.23元、6.16元佳績，躍登航空股每股獲利王。市場人士認為，過去陳漢銘要接華航董事長的傳言不斷，如今接下總經理，對未來接任華航董座一職，已近在咫尺。

貨量減少 貨櫃三雄2月營收月減年增

另外，貨櫃三雄昨同步公布2月營收，由於2月工作天數較短，且適逢農曆春節連假之後，貨量減少，加上市場即期運價下滑，貨櫃三雄2月營收皆出現月減年增。

長榮（2603）2月營收342.33億元，月減18.97%，年增13.47%，累計1~2月營收為764.81億元，年增30.69%；陽明（2609）2月營收146.94億元，月減16.47%，年增3.07%，累計1~2月營收322.87億元，年增14.28%；萬海（2615）2月營收106.33億元，月減27.54%，年增19.95%，累計1~2月營收253.06億元，年增39.68%。

陽明表示，近期美、加、墨、中的關稅戰升級，而4月初美國將實施對等關稅措施，恐對跨境貿易、供應鏈帶來不利影響。萬海也指出，上半年的海運市場將持續受美國關稅政策不確定性、烏俄及中東地緣政治，以及紅海通行仍有風險等因素影響，且在各國貿易政策不確定性下，恐持續影響各國及區域間的進出口狀況，對未來海運市況需密切觀察。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財