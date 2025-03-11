華航去年EPS2.38元寫新高 高星潢真除 升任董座

華航董事會昨通過董事長、總經理人事案，董事長由代理董事長高星潢真除。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航（2610）受惠旅遊市場暢旺，客、貨運市場價量齊揚帶動，昨公告去年財報，稅後淨利143.83億元，每股稅後盈餘（EPS）2.38元，營收、獲利、EPS皆創歷史新高。另外，華航董事會昨也通過董事長、總經理人事案，董事長由代理董事長高星潢真除，總經理則由台灣虎航（6757）董事長陳漢銘接任，董是華航歷屆總經理中最年輕的一位。

虎航陳漢銘接任總經理

1979年出生、現年46歲的陳漢銘，2016年起擔任華航董事，2020年出任華航關係企業台灣虎航董事長，在他的領導下，台虎2023、2024年分別繳出EPS4.23元、6.16元佳績，躍登航空股每股獲利王。市場人士認為，過去陳漢銘要接華航董事長的傳言不斷，如今接下總經理，對未來接任華航董座一職，已近在咫尺。

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貨量減少 貨櫃三雄2月營收月減年增

另外，貨櫃三雄昨同步公布2月營收，由於2月工作天數較短，且適逢農曆春節連假之後，貨量減少，加上市場即期運價下滑，貨櫃三雄2月營收皆出現月減年增。

長榮（2603）2月營收342.33億元，月減18.97%，年增13.47%，累計1~2月營收為764.81億元，年增30.69%；陽明（2609）2月營收146.94億元，月減16.47%，年增3.07%，累計1~2月營收322.87億元，年增14.28%；萬海（2615）2月營收106.33億元，月減27.54%，年增19.95%，累計1~2月營收253.06億元，年增39.68%。

陽明表示，近期美、加、墨、中的關稅戰升級，而4月初美國將實施對等關稅措施，恐對跨境貿易、供應鏈帶來不利影響。萬海也指出，上半年的海運市場將持續受美國關稅政策不確定性、烏俄及中東地緣政治，以及紅海通行仍有風險等因素影響，且在各國貿易政策不確定性下，恐持續影響各國及區域間的進出口狀況，對未來海運市況需密切觀察。

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