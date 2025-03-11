書劍集》央行總裁的新工作

將接任加拿大總理的卡尼（Mark Carney），首要任務是要能和表現出極度任性的美國總統川普，協談出二國共同滿意的貿易互動內容，挑戰將不同於以往。（路透）

◎歐陽書劍

將接任加拿大總理的卡尼（Mark Carney），先後擔任過加拿大及英國央行總裁，雖然從未參與選舉，卻經常與各國領導人互動，對國際政治圈並不陌生。可是為了維持物價與金融穩定，過去工作必須保持理性的卡尼，首要任務是要能和表現出極度任性的美國總統川普，協談出兩國共同滿意的貿易互動內容，挑戰將不同於以往。

中央銀行總裁擔任國家領導人的例子不多，但也非沒有。在卡尼擔任英國央行總裁時，歐洲央行（ECB）總裁是曾任義大利央行總裁的德拉吉（Mario Draghi）。德拉吉在歐洲主權債務危機正烈的二○一一年底接任ECB總裁，負責收拾殘局，並從金融面穩定經濟，協助面臨內憂外患，被看壞可能崩解的歐元區，渡過難關，因而贏得極高聲望，並在二○二一年接任義大利總理。在義國複雜的政壇雖在位不到兩年，但德拉吉個人的理性施政，曾獲得甚高的民意支持。

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卡尼於二○○八至二○一三年擔任加拿大央行總裁，上任時僅四十三歲，雖然遇到了美國次貸風暴引爆的全球金融危機，但他明快的降息及維持極低利率等政策，支撐了金融市場及大眾的消費信心，優異的表現獲得金融界的認同，英國央行也直接挖角。卡尼在二○一三年七月出任英國央行從一六九四年設立後的首位外國人總裁，在英國脫歐的風雲之中，再度發揮央行穩定變局的作用，直到二○二○年離職。

中央銀行家一向強調數據，卡尼也不例外，與美國相較，加拿大有叫牌的本錢嗎？純就經濟而言，加拿大的經濟規模不到美國的十分之一，超過七成的商品都出口到美國，根據美國普查局（Census Bureau）統計，二○二四年美國對加拿大的貿易逆差超過六百億美元，接近千億加幣，在兩國貿易戰中，加拿大似乎處於絕對的弱勢；然而，習慣從數字中找出路的卡尼，面對川普的進逼，卻以更強勢的態度反擊，甚至明確地說要檢討對原油的補貼，正是從關鍵處下手。

根據美國政府統計，二○二四年商品貿易赤字達一．二兆美元，對加拿大有六百多億美元的逆差；而加拿大對美國出口的四千多億美元中，原油約占四分之一。加拿大對石化燃料有各種補助，估計達數十億美元，使得輸美更有價格競爭力。面對川普祭出的關稅武器，卡尼聲稱要檢討輸出美國的石化燃料補助，且拉攏過去熟悉的歐洲政壇，尋找新的市場，即是希望藉以扭轉戰況聲勢。

中央銀行的貨幣政策是依對未來景氣的預期而行動，因此必須善於預測，可是川普總統的特色是變化，政策能為了達成目標而隨時修正，並構築出新的情勢，因此，對卡尼來說，也將是極大的挑戰。可以從經濟迷霧中尋找出路的央行總裁，能否勝任新的政治任務，在看的應不只有加拿大人。

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