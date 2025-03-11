6年前擬撤中被罵漢奸 聯想真跑了

中國個人電腦（PC）大廠聯想集團（Lenovo），近日宣布將在三年內把所有的PC生產線遷移到印度，恐再度背上「漢奸企業」罵名。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普宣布對中國、墨西哥進口商品各徵收二十％及二十五％關稅，使得在中國和墨西哥均有設廠的中國個人電腦（PC）大廠聯想集團（Lenovo），近日宣布將在三年內把所有的PC生產線遷移到印度，恐再度背上「漢奸企業」罵名。

避美關稅 PC產線全移印度

聯想在中、墨各有五座和一座PC工廠，在美國筆電市占率十二％；川普對中墨兩國的關稅措施可能影響該公司訂價策略，使其筆電價格比競爭對手貴。

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聯想近日在Tech World India 2025上宣布，三年內將把所有PC生產線遷移到印度，AI繪圖處理器伺服器也將移至印度南部的Pondicherry工廠生產。聯想目前已在印度生產一二○○萬台PC，計畫增產至近一七○○萬台，以滿足國內和國際需求。

在川普首個總統任期祭出關稅戰時，聯想執行長楊元慶和時任財務長黃偉明於二○一九年五月受訪曾指出，考慮減少中國生產線，增加美國等國生產線，以因應關稅戰；當時引發中國網友群情激憤，砲轟聯想是「漢奸企業」，迫使黃偉明發聲明澄清、道歉。如今，聯想正式宣布將移出產線，中國網友將會如何反應，還有待觀察。

聯想並非唯一為逃避川普關稅而將生產線遷出中國的企業。美國PC大廠惠普（HP）不久前宣布，九十％銷往美國的產品，在今年十月前將遷往中國以外的國家生產；戴爾（Dell）也正在實現供應鏈多元化，將減少對中國工廠的依賴。

川普對先進AI晶片的出口管制，也迫使一些PC零件製造商將生產線遷出中國。全球最大繪圖處理器（GPU）之一的香港柏能集團，正把總部遷移至新加坡，市場傳言該公司將把生產線從中國遷移至印尼。

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