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台積2月營收2600億 歷年同期新高

2025/03/11 05:30

台積電二月營收為2600.09億元，雖為近五個月新低，但創歷年同期新高。（資料照）台積電二月營收為2600.09億元，雖為近五個月新低，但創歷年同期新高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電昨公布二月營收為二六○○．○九億元，月減十一．三％、年增四十三．一％，雖為近五個月新低，但創歷年同期新高；累計一至二月營收五五三二．九七億元，年增三十九．二％，也創同期新高。法人預估，台積電三月營收將較二月增長。

因一月二十一日地震與之後多次餘震，台積電生產中晶圓有一定數量受影響，致使二月營收下滑較原預期高。台積電先前估計第一季營收達近二五○億美元的低標，毛利率與營業利益率目標維持不變，認列扣除保險理賠後的相關地震損失約五十三億元，公司正傾力補足生產損失，全年財務展望維持不變。

台積電年前法說會預估，第一季雖是手機淡季，但受惠AI晶片需求強勁，抵銷部分影響，營收約二五○億至二五八億美元，以中間值計，將季減約五．五％，換算第一季新台幣營收估約八二○○億至八四六二億元，毛利率介於五十七％至五十九％，營業利益率四十六．五％至四十八．五％。法人估台積電三月營收至少二六六七億元，約月增二．五七％，將可達財測。

台積電並預期今年半導體產值成長十％，表現仍將優於半導體業水準，估計全年美元營收年增逾兩成，增幅估二十四％至二十六％。

研調機構集邦科技（TrendForce）最新調查指出，二○二四年第四季全球前十大晶圓代工業者，合計營收季增近十％，達三八四．八億美元續創新高，其中台積電受惠智慧手機、高效能運算（HPC）新品出貨動能延續，晶圓出貨季增，營收成長至二六八．五億美元、市占率攀升至六十七％，穩居龍頭，較上季六十四．七％上升；三星則減為三十二．六億美元，市占八．一％，較上季的九．一％下滑。

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