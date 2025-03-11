中國過剩產能不抑制 通縮恐永久化

中國二月出現通縮壓力蔓延跡象，排除食品與能源的核心CPI下跌，為2021年以來首見。（法新社資料照）

花旗、野村預估 3月CPI可能僅反彈至接近0％

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，除非中國政府減少壓低價格的產能過剩，否則中國加劇的通縮壓力恐持續漫長時間，進而成為永久性現象。

中國官方數據顯示，今年二月消費者物價指數（CPI）年減○．七％，為二○二一年以來首度負值。花旗集團、野村控股等全球性銀行憂心，如果生產超過內需，今年剩下的時間，中國的消費者物價恐在緊縮區間附近波動。

請繼續往下閱讀...

保守貨幣政策 將延長通縮無助緩解

報導指出，隨著中國人民銀行將維持人民幣穩定，優先於貨幣寬鬆，使得中國要擺脫通縮，將取決於決策者處理產能過剩的能力。歐亞集團中國區主任王丹說，中國最新CPI數據，很好地展示了通縮環境是永久性，而非暫時現象。產能過剩，加上相對保守的貨幣立場，實際上將延長、而非緩解通縮壓力。

花旗集團與野村估計，三月中國的CPI可能僅反彈至接近○％；彭博分析師預期，中國全年CPI年增○．七％。

中國二月出現通縮壓力蔓延跡象，隨著服務價格與耐用消費品成本下滑，排除食品與能源的核心CPI下跌，為二○二一年以來首見。花旗集團經濟學家報告指出，由於恢復消費者信心須耗時數月，並將大幅取決於房市是否觸底反彈，因此供給端的改革對緩解製造業通縮將成關鍵。

上週中國「兩會」期間，一些重要官員暗示，將推動「落後低效產能」退出市場。中國財政部預估，今年名目經濟成長約五％，這意謂整體物價漲幅約○％。

中國整體物價已連續兩年下滑，通縮趨勢可能延續至二○二五年，成為自一九六○年代以來最長通縮時期。價格下跌已影響企業利潤、勞工薪資與財政所得，與時推移，越加鞏固的通縮恐導致投資與消費縮減。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法