學者︰關稅後座力 恐超過川普任期

美國總統川普對主要貿易夥伴打打停停的關稅戰為史上僅見，經濟學家憂心，其招致的後果恐遠遠超過川普任期。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕華爾街日報報導，美國總統川普對主要貿易夥伴打打停停的關稅戰為史上僅見，有別於數十年來許多貿易爭端，且其對外國商品徵稅理由是相互矛盾的；經濟學家憂心，其招致的後果恐遠遠超過川普任期，有經濟學家預估，美國經濟在未來幾個月陷入衰退的可能性迅速上升。

達特茅斯學院經濟學教授爾文（Douglas Irwin）表示，從歷史上看，美國政府先前的進口關稅措施都有具體目標，雷根總統時代對日本半導體加徵關稅，旨在保護美國科技產業抵禦強大競爭對手的衝擊。一九七一年在西德和日本兩個出口大國同意提高本幣匯率後，時任總統尼克森就結束了短暫的全面加徵關稅政策。

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有別於數十年來許多的貿易爭端，川普徵稅理由是相互矛盾的，凸顯未來貿易戰可能無法休止。爾文指出：「現在的問題是，不清楚（川普）對其他國家的要求是什麼，這種升級來得突然且劇烈。」

不確定性 推高通膨預期

這種不確定性已打擊消費者信心，並推高通膨預期。波士頓聯邦準備銀行的研究人員估計，川普的初步關稅提議，可能拉高核心通膨○．五至○．八個百分點，具體幅度將取決於美國進口商的反應。

經濟學家普遍認為，川普首個任期公布的貿易政策雷聲大雨點小，但對大宗商品和消費品徵收的關稅，開啟了美國保護主義的新時代。拜登政府放鬆川普對盟邦進口商品徵收的一些關稅，但許多針對中國的關稅仍然存在。

堪薩斯大學貿易戰實驗室主任張嘉琨表示：「這顯示提高關稅比降低關稅更容易，保護主義的教訓在於，最終會遇到根深蒂固的利益集團。進行貿易戰的兩造國家，受保護的產業將竭盡全力維持關稅措施。」

美國銀行前全球經濟研究主管哈里斯（Ethan Harris）說，由於川普政府的政策反覆無常，讓企業難以提前規劃，未來幾個月美國經濟陷入衰退的可能性迅速上升。

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