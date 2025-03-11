川普︰關稅恐致陣痛 未來會繁榮

美國總統川普反覆不定的關稅威脅，他九日拒絕排除今年美國經濟陷入衰退的可能性。（路透資料照）

拒絕排除美國衰退可能性 引發市場擔憂 美股開盤下挫

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普反覆不定的關稅威脅，已抹除他勝選後的股市漲幅，並使那斯達克上週落入修正區間。他九日拒絕排除今年美國經濟陷入衰退的可能性，表示他全面的經濟議程也許導致市場短期動盪，但將推動未來繁榮。受此談話影響，週一美股面臨拋售壓力。道瓊開盤跳跌逾四百點，或一％；標普五百與那斯達克分別下挫一．五％、二．二％，費城半導體也跌二％，台積電ADR則漲○．七％。

「把財富帶回美國 需要花點時間」

川普接受福斯新聞訪問，面對是否預測今年美國經濟可能衰退的提問時說：「我討厭預測這樣的事，會有一段過渡期，因為我們正在做非常重大的事，我們正把財富帶回美國，這需要花點時間。」

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川普的關稅行動已讓美國金融市場劇烈動盪，民眾對通膨升高的預期使消費支出下滑、企業承壓。

在被問及能否向尋求關稅議題更多透明度的企業提供保證時，川普說：「我想可以。你知道，隨著時間推移，關稅可能提高。」他補充：「聽著，我必須做的是打造一個強大的國家，你不能過於關注股市。你看看中國，他們有百年遠景規劃。」

當日稍晚，川普在空軍一號上再度談及經濟是否衰退的問題，他說：「誰知道？」他強調，相關關稅措施「將是我們做為一個國家做過最偉大的事」，關稅將使國家富有。

美國商務部長盧特尼克當日在國家廣播公司（NBC）「與媒體會面」節目上則表示，美國經濟不可能萎縮，也「絕對不會出現衰退」。他說，原訂十二日加徵二十五％的鋼鋁關稅，將不會暫緩。

川普上週對加拿大與墨西哥全面課徵二十五％關稅，但之後對汽車及美加墨自由貿易協定（USMCA）涵蓋的進口商品暫緩一個月至四月二日實施；預計當日美國也將公布對等關稅計畫。

盧特尼克指出，川普透過對加墨與中國課徵關稅，施壓這些國家遏阻毒品與無證移民進入美國；他說：「如果終結了芬太尼，我認為這些關稅也將解除，否則將持續到川普滿意為止。」

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