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〈財經週報-財經焦點〉玉山金招募6百人 儲備幹部年薪達百萬

2025/03/10 05:30

台灣大學徵才博覽會8日在椰林大道盛大展開，圖為玉山金控總經理陳茂欽（左）及人力資源處處長郭宸巖（右）。 （記者叢昌瑾攝）台灣大學徵才博覽會8日在椰林大道盛大展開，圖為玉山金控總經理陳茂欽（左）及人力資源處處長郭宸巖（右）。 （記者叢昌瑾攝）

記者林曉雲／台北報導

為延攬優秀年輕學子，玉山金控（2884）8日參與台灣大學校園徵才博覽會，宣布啟動今年徵才計畫，將招募600名新血。玉山金控總經理陳茂欽表示，其中50名儲備幹部將是玉山培育關鍵人才的重要一環，擁有跨事業處培育、跨海內外學習機會，月薪7萬元，通過考核者，首年年薪可達百萬元。

陳茂欽表示，人才是先行指標，也是關鍵指標，玉山要在第4個10年成為亞洲具特色的標竿銀行，培育充實的人才庫是重要的基礎工程，而因應亞洲布局、高端客群經營、金融科技創新、綠色永續發展的發展策略，將延攬財富管理、跨境金融、金融科技、AI（人工智慧）、風險管理及ESG（環境、社會和公司治理）等各領域優秀人才。

陳茂欽也透露，玉山正在申設3個海外據點，包括印度孟買、加拿大多倫多及達拉斯，原有據點也要持續擴大規模，目前以香港規模最大，新加坡正急起直追，同時也很看好未來日本市場，海外約有2百名員工，將會持續增員。

陳茂欽表示，儲備幹部在入職前2年會著重建立第一專長，再以輪調方式助其了解銀行全貌，之後依意願有外派機會，但到了海外須承擔更多更大的責任，因此除了具有語言優勢和基礎專業外，必須要具有代表台灣、代表玉山的舉止及風範。

玉山金控人力資源處長郭宸巖說明，招募的人才包括儲備幹部（MA）、財金儲備幹部（TA）及科技儲備幹部（TMA）三大類，其中TMA設有三個組別，著重科技領域人才，結合資訊技術專業及專案管理能力的養成，打造雙軌發展的π型人才。

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