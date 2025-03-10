〈財經週報-投資觀點〉川普政策的不確定性 帶來「定期定額」新生機

定期定額投資策略已成為國人不可或缺的投資方式，更可透過「股息再投資」，將配發的股息自動再次投入標的。（彭博）

■羅壯豪

時序進入2025年，金融市場迎來金蛇年。一月底，聯準會（Fed）決議將基準利率維持在4.25%至4.5%之間，是2024年底啟動寬鬆周期以來，首次暫停降息行動，加上美國總統川普正式重返白宮，全球政經局勢的不確定性加速升溫。全球金融市場短期內恐面臨波動，新川普政府雖是威脅但並非「黑天鵝」，主因於量化寬鬆政策帶來市場流動性與資金充裕度足以緩衝風險，故可中性看待「川普2.0」效應帶來之短期震盪。

川普上台後，全力推動「讓美國再次偉大」（MAGA）的願景，積極振興美國產業、刺激經濟增長，促使企業投資加速擴張、帶動生產力提升。然而，川普政府頻繁調整關稅措施，導致政策的不確定性增加，加劇全球貿易摩擦，也為市場帶來潛在風險，使得黃金等避險資產受到高度關注。此外，虛擬貨幣作為新興數位資產，部分投資人將比特幣視為現代數位黃金，尤其在金融市場動盪之時，認為其具有避險功能，進而展現獨特的市場價值。惟比特幣價格波動較大，投資人應審慎評估自身風險的耐受度。

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定期定額投資 更具彈性

面對多變的經濟環境，定期定額投資策略不失為投資人分散風險並將持股成本趨近長期平均價格的穩健方式，同時也是業界一直以來致力於普惠金融的重要實踐方向。根據證交所資料統計，近年來透過國內券商辦理定期定額投資逐漸受到民眾青睞，2024年每月投資金額不僅逾百億元，年投資總額更達1,700億，相較5年前（171億）大幅成長近10倍。此外，國內辦理定期定額業務的券商也從2017年的9家增至目前的21家，成長133%，顯示出定期定額已成為國人不可或缺的投資方式。尤其當前各大券商平台，陸續推出更具彈性的定期定額投資服務，如透過「日日扣」以每天投入少量資金、細水長流的方式進場，降低單次買入的風險；或是透過「智慧加減碼」，依據市場波動自動調整扣款金額，提升投資效率；更可透過「股息再投資」，將配發的股息自動再次投入標的，以複利效應實現資產穩健增長。

隨著市場環境變化，提醒投資人應避免過度關注短期波動，而忽略定期定額所帶來的長期價值。堅持紀律投資，方能享受時間複利的優勢，達成財富成長的目標。

（作者為國泰證券發言人、資深副總）

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