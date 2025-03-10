〈財經週報-投資觀點〉一鍵三開證券、複委託、投顧 數位投資文章掌握趨勢脈動

券商「數位證券學院」設置「存股經濟學」，每月由投顧團隊撰寫金融產業趨勢，不限是否為客戶身份皆可閱讀。（中國信託證券提供）

■蘇稚庭

於券商開戶APP，開立證券與複委託帳戶同時，也可一併申請「投顧會員」，增加服務體驗便利性。（中國信託證券提供）

據台灣證交所最新數據統計，截至2024年底，台灣投資人累計開戶數已突破1,321萬人，2024年全年開戶數新增逾70萬人（2023年增49萬人），顯示股市投資熱潮持續升溫，民眾參與的熱情明顯提升。為了因應這波巨大的投資浪潮，券商紛紛著手精進數位平台服務，從開戶到交易都在進行全方位優化，旨在為投資人提供更便捷且高效的數位服務。

「一鍵三開」證券、複委託、投顧 輕鬆開啟投資旅程

不論是甫入場的股市新手、還是已經熟悉技術分析的老手，如果有專業投顧分析師伴隨左右，對投資績效的提升將有顯著作用。投顧網站定期更新台股每日晨報、盤勢分析、產業與個股評析等第一手消息，並涵蓋海外股票、投資專題與產業簡報，投顧會員可透過數位平台快速閱讀相關訊息，輕鬆掌握國內外金融市場脈動！

請繼續往下閱讀...

多數券商在開戶時提供「雙開」服務，同時開立證券（台股）、複委託（美港日股等海外股票）帳戶，然而，有券商更貼心為投資人設想，於3月即將推出「一鍵三開」服務，投資人只需簡單操作即可同時開立證券、複委託帳戶，並一併申請成為「投顧會員」，不僅能減少重複填寫會員資料之繁鎖步驟，提升便利性，更能進一步增強投資人對平台整體服務的滿意度。

數位證券學院「存股經濟學」 專業投顧文章掌握存股趨勢

為落實普惠金融，該券商早在2019年即建置「數位證券學院」，為投資人提供一個全面的學習平台，包含理財入門、股市知識、名家專欄以及股市趨勢等資訊，協助小資族和新手投資者踏出投資的第一步。透過「數位證券學院」的內容，協助新手投資者培養正確的投資觀念，降低投資風險，並強化個性化的自主投資能力。

在「數位證券學院」中，「存股經濟學」文章專欄，每個月發布兩篇由投顧團隊撰寫的金融產業趨勢文章，主題包含2025年度投資展望、美國總統選後概念股、AI時代演進產業鏈、ETF資產配置方針…等，並結合定期存股套餐，作為中長期投資佈局之參考。該學院不限是否為客戶身分，所有人皆可免費閱讀這些深度分析文章，許多投資人已養成每月固定閱讀專欄文章的習慣，單篇文章通常能達到5,000以上的觀看次數。

此創舉，不僅提升了投資人的學習效率，更讓數位平台在競爭中脫穎而出，為投資人帶來更加智能化、個性化的投資體驗。

（作者為中國信託證券數位營運部協理）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法