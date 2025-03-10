〈財經週報-投資趨勢〉DeepSeek改寫AI競爭賽道 美中台迎新機遇

DeepSeek以低成本、高效能的AI模型成功打破技術壟斷，但美國科技巨頭反而積極與DeepSeek合作，將其開源模型整合至雲端服務。（法新社）

■王陶沙

今年初，人工智慧新創公司 DeepSeek以低成本、高效能的 AI 模型震撼市場，成功打破技術壟斷，為全球 AI 產業及資本市場帶來深遠影響。這一突破不僅推動 AI 技術快速普及，也牽動美中科技競爭格局。消息一出，美國科技股短期震盪，但市場很快發現，美國科技巨頭不僅沒有退縮，反而積極與DeepSeek合作，將其開源模型整合至雲端服務，以提升收入並強化市場競爭力。

AI成本快速下滑，市場競爭加劇

事實上，AI 模型的成本下降早已是不可逆的趨勢。近兩年，AI 模型的訓練與推理成本已下降約 80%，DeepSeek的激進定價策略只是加速這一過程。不僅打破OpenAI等巨頭的定價壟斷，也催生大量開源模型，降低 AI 技術應用門檻，加快AI普及速度。

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DeepSeek的崛起，某種程度是美國對中國大陸AI 晶片出口管制的反作用力。中國大陸科技企業在限制下被迫探索低成本、高效率的技術路徑，最終催生DeepSeek這一強勁競爭者。然而，美國科技巨頭的反應並非削減支出，而是持續擴大資本投入，力求在技術領先地位上不被取代，並藉由擁抱開源技術，維持市場主導權。

中美市場的分歧與新機遇

另一方面，DeepSeek的成功，為中國大陸市場注入新活力。市場期待中國大陸政府推出更多刺激經濟的政策，並加速AI技術發展，以推動整體產業升級。若中美貿易局勢有所緩和，市場情緒有望持續改善，將有望帶動資金回流。

美國市場則在震盪後逐步回穩。儘管DeepSeek帶來競爭壓力，但美國科技巨頭強大的資金與技術實力，使其在短期內仍具領導地位。此外，美國市場基本面仍穩固，科技公司在應對挑戰的同時，也不斷尋求新的增長動能。

半導體產業與全球供應鏈的受惠效應

隨著 AI 模型需求擴張，全球半導體產業也迎來結構性利好。例如，包含TSMC台積電在內的晶圓代工廠，有望受惠客製化AI 晶片需求的增長，持續鞏固全球領先地位。台灣的AI供應鏈完整，從上游晶片設計到下游封裝測試，都將持續在這波AI革命中扮演關鍵角色。

原本由美國科技巨頭主導的AI賽道，遊戲規則已被DeepSeek改變。科技巨頭不再能單靠技術壟斷維持優勢，必須擁抱開源文化，加快創新迭代速度。這場競爭不僅有助於整體技術進步，更將推動AI應用未來能像電力一樣普及，滲透至各行各業，創造新的產業機會。

AI 開源浪潮：打破壟斷，百花齊放

DeepSeek的開源模式將競爭門檻大幅降低，讓全球開發者都能參與技術改進，形成正向循環，進而加速AI普及，也可能催生更多創新應用，推動全球AI生態高速成長。

至於美國科技巨頭是否會因DeepSeek的低價策略而失去優勢，這是過度簡化的推論。AI模型的價格下降本來就是技術進步的必然結果，DeepSeek只是加快這一過程。對科技巨頭來說，真正的挑戰不是價格，而是如何持續推動技術突破。誰能最快擁抱變局，在競爭中持續創新，誰就能在 AI 時代的新賽道中跑得更遠。

（作者為富達國際多元資產基金經理）

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