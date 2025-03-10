〈財經週報-國際市場展望〉短線美股波動加劇 用多元分散因應市場消息變化

美國大中小型股獲利成長預期

■林雅慧

S&P 500指數企業獲利成長分析

自3月4日起，美國正式對加拿大與墨西哥課徵25%的關稅，而對中國的關稅也同步增加，並在原本的10%的基礎上再額外添加10%；此外，對等關稅也即將在4月2日展開，受此影響，全球市場震盪再起，不只美股出現明顯修正，就連包括台、韓等在內的亞洲股市也受到外資賣壓的影響，出現2025年以來最大單週淨流出。

美2月消費者信心指數 連3降

根據統計，美國2月消費者信心指數為已降至98.3，不但創下2021年8月以來最大降幅，而且也是連續三個月走低；而美國民眾對未來一年的通膨預期則是升至15個月以來新高，顯示川普針對全球關稅的政策與變數，已衝擊到民眾對經濟增長前景的預期。不過，美國10年期公債殖利率並未因為關稅政策而上揚，反而是下滑到今年以來的低點4.16%；顯示當前市場關心的，並不是由關稅所引發的通膨，而是由其所引發的經濟放緩。

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在此情況下，建議投資人還是要以「企業獲利」作為投資決策的參考依據。當前S&P 500企業中，目前僅有7%的企業尚未實現獲利，對比於前幾次美國經濟衰退期間，有高達兩成以上企業未能實現獲利的狀況來看，顯示當前美國企業在因應政策變化上的能力確實有所提升。

美股主角科技股 轉變為多元輪動

另外，S&P 500指數前十大企業在今年的獲利成長雖然還是有兩位數，但不包括前十大在內的S&P 500指數，企業獲利卻已從去年第四季的7%上升到2025年第一季的9%，到了今年第三季則會擴大到12%，到了第四季時，企業獲利會再擴大到16%；受此影響，市場已預期2025全年帶領美股上攻的角色，將從過去兩年的科技股轉變為多元輪動。

有鑑於美股已開啟多元輪動的格局，因此投資人在今年也可以注意美國中型股與小型股的投資機會。美國小型股在2023與2024年的年度獲利增長率僅有-12%與-18%，但到了2025年，小型股的企業獲利預期卻會大幅上調到41%；而且有別於大型股主要集中在科技與消費等領域，小型股反而較集中在金融、健康醫療、工業等領域，可見對投資人來說，今年布局美國股市，多元分散致勝的機會，反而會比重押單一產業要來得更大。

布局美股 打造多元分散與長期投資組合

自從川普上任後，投資人不但已明顯感受到市場消息面動盪的威力，就連企業在進行業務布局時，也會進行比過去更廣泛更審慎的思考。但從投資角度來說，這些變化並沒有改變投資的本質，因為消息面的變動永遠只會在短線上影響到市場的投資情緒，而從中長期來看，企業獲利才是所有投資決策最終的依據，而不是市場上的風吹草動。所以建議投資人在今年布局美股，秉持多元分散與長期投資的原則，反而比較容易給自己創造較佳的投資體驗。

（作者為環球市場策略師）

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