〈財經週報-台股盤勢解析〉台股類股輪動快速 震盪劇烈難以倖免

川普關稅政策讓全球股市上沖下洗，台股也走弱，週線連二黑。（彭博）

■姚宗宏

諸多負面消息籠罩市場，儘管輝達（NVIDIA）財報亮眼，但市場過高的期待，導致無法激勵信心無法回復。美國經濟溫吞，ISM指數在擴張與平緩間盤旋，惟物價仍位於高檔，聯準會（Fed）降息速度也就會放緩，刺激消費經濟的動能較弱，信心薄弱下，資金流入股市較不顯著。

強勢美元走弱 新興亞股可望受惠

川普政府上台後，關稅疑慮使市場擔憂，所幸目前尚未看到黑天鵝的跡象，大致上變數已浮出檯面，且也可量化進行分析，風險還不至於太高；川普也不希望貿易夥伴貨幣過度貶值，強勢美元有望走弱，新興亞股可望受惠。

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市場情緒圍繞在川普關稅政策，全球股市上沖下洗，加上晶片製造商Marvell的財測喜憂參半，美國半導體在6日下修嚴重，拖累美股四大指數當日皆呈現下跌。台股7日走弱，終場下跌139.36點，收22,576.07點，週線連二黑。

權值股熄火，盤勢震盪劇烈，短線無過多催化劑激勵盤勢，諸多不確定壟罩市場，投資人操作難度偏高，應有居高思危的心態。目前能見度低，類股輪動快速下，難以判定主流類股。

輝達財報公布後，未如預期提振市場，AI股2025年以來跌幅重， GTC大會即將召開，由於前一代Hopper GPU生命週期將近尾聲，市場期待GB300可望提振需求，也期待GTC上有更多的新題材發布。

另一個造成AI走跌主因為DeepSeek橫空問世，目前效應仍在發酵，市場對高階運算的需求疑慮上升，北美雲端業者資本支出若往下調，對台股供應鏈勢必會造成影響，靜待市場消化以及下半年實際的GB系列放量後，才有機會形成主流族群。

烏俄重建概念股夯 台灣傳產大反攻

川普上台後，有意談和烏俄戰爭，AI停火下，資金流入戰後重建概念股的動能明顯，利於原物料表現，加上基期處於相對低點，台灣有望受惠於排擠效應，間皆受惠訂單，貴金屬、塑化、散裝、水泥等傳產將有機會谷底反彈。

AI類股走跌，金融股在這波表現相對搶眼，時間邁入第二季，金控也將陸續公布去年財報，以殖利率角度觀察，金融股平均殖利率還有4%-5%，相對台股大盤2.5%左右高出許多，研判金融股仍是隱形的撐盤要角。

AI下半年可望重回主流 帶動大盤走升

短線研判中小型與低基期較有表現空間，以類股來看，偏好電子類股的AI邊緣運算、工業電腦；傳產則聚焦工具機、紡織、製鞋及自行車。同時，高殖利率股也將會是第二季市場關注焦點。

整體而言，股市進入第二季，研判在市場情緒尚未消化之前，盤勢震盪難以倖免，惟AI仍是未來主要重點，下半年有望重回主流，屆時有望再刺激大盤走升。

（作者為瀚亞投信國內投資部主管）

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