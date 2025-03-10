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就業難 中國人大代表籲廢35歲門檻

2025/03/10 05:30

中國三十五歲以上青壯年求職處處碰壁，大量青壯年被迫投入快遞、外賣配送等工作極不穩定的「靈活就業」。（歐新社檔案照）中國三十五歲以上青壯年求職處處碰壁，大量青壯年被迫投入快遞、外賣配送等工作極不穩定的「靈活就業」。（歐新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國不僅應屆大學畢業生求職困難，三十五歲以上青壯年求職也處處碰壁，大量青壯年被迫投入快遞、外賣配送等工作極不穩定的「靈活就業」。中國全國人大代表、人民大學教授鄭功成認為，就業市場普遍存在年齡歧視，提議廢除許多公司設立的三十五歲徵才門檻，但中國網友認為要實行相當困難。

中國教育部預測，今年將有一二二二萬名大學生畢業，比去年一一七九萬人增加四十三萬人，再創歷史新高；以去年大學畢業生就業率僅五十五．五％來看，今年新鮮人就業壓力更沉重。

青壯年被迫投入「靈活就業」

除大學畢業生就業困難，中國三十五歲以上青壯年也面臨就業歧視。近日，廣州市白雲地區人民政府發布招募公告，新市街道辦事處招募六名環衛工人，年齡須在三十五歲以下，持有汽車駕照者可適當放寬至四十歲以下。「三十五歲門檻」再度引發討論。

鄭功成近日於北京舉行的全國人民代表大會期間建議，中國目前已實施漸進式的延後退休年齡，在這種情況下，還設置就業年齡規定非常不妥當，「三十五歲的門檻現在必須廢除」。

中國近年來經濟持續低迷，大量小微企業倒閉，網路、教培、銀行等大型產業因政府監管打壓而大舉裁員；不少失業青壯年被迫投入快遞、外賣配送、擺地攤等「靈活就業」。以外賣配送員為例，僅美團的外賣配送員就從二○一九年的三九九萬人增至二○二三年的七四五萬人。

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