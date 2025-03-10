通縮陰霾 中國2月CPI年減0.7％

中國國家統計局昨公布二月消費者物價指數（CPI）年減○．七％，是十三個月來首度跌破○％。（歐新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國國家統計局昨公布二月消費者物價指數（CPI）年減○．七％，從上月的年增○．五％下滑，不僅終結一年來疲軟的物價漲勢，也是十三個月來首度跌破○％，顯示中國持續的通縮壓力以及貿易緊張升溫之際，中國決策者面臨刺激內需的挑戰。

13個月來首度跌破○％

排除波動性大的食品與能源價格，中國核心CPI年減○．一％，為二○二一年以來首度下跌，也是逾十五年來第二次萎縮。此外，二月生產者物價指數（PPI）年減二．二％，連續二十九個月落入負值。銀保資產首席經濟學家張智威說：「中國的經濟仍面臨通縮壓力，內需依然疲軟。」

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中國國家統計局首席統計師董莉娟說明，受春節假期影響，食品與服務價格上漲較多，提高二月的比較基數，導致CPI下滑；經季節性調整後，二月CPI年增○．一％。

《華爾街日報》報導，即使如此，中國決策者在五日「兩會」開幕上，將今年居民消費價格漲幅目標從長期以來的三％降至二％左右，為逾二十年最低，顯示在連續兩年通膨率僅○．二％後，中國領導高層終於默認通縮壓力對經濟的影響。

中國將今年財政預算赤字率上調至四％，為三十多年來最高，顯示中國的物價前景恐更黯淡。花旗銀行分析指出，中國的預算赤字率意謂今年名目成長目標為四．九％，GDP平減指數（衡量一個經濟體物價水準最廣泛的指標）為負○．一％，連續三年負成長，即在房市崩盤尚未觸底以及支出疲軟下，中國正步上一九六○年代以來物價最長跌勢軌跡。

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