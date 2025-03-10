晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

通縮陰霾 中國2月CPI年減0.7％

2025/03/10 05:30

中國國家統計局昨公布二月消費者物價指數（CPI）年減○．七％，是十三個月來首度跌破○％。（歐新社檔案照）中國國家統計局昨公布二月消費者物價指數（CPI）年減○．七％，是十三個月來首度跌破○％。（歐新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國國家統計局昨公布二月消費者物價指數（CPI）年減○．七％，從上月的年增○．五％下滑，不僅終結一年來疲軟的物價漲勢，也是十三個月來首度跌破○％，顯示中國持續的通縮壓力以及貿易緊張升溫之際，中國決策者面臨刺激內需的挑戰。

13個月來首度跌破○％

排除波動性大的食品與能源價格，中國核心CPI年減○．一％，為二○二一年以來首度下跌，也是逾十五年來第二次萎縮。此外，二月生產者物價指數（PPI）年減二．二％，連續二十九個月落入負值。銀保資產首席經濟學家張智威說：「中國的經濟仍面臨通縮壓力，內需依然疲軟。」

中國國家統計局首席統計師董莉娟說明，受春節假期影響，食品與服務價格上漲較多，提高二月的比較基數，導致CPI下滑；經季節性調整後，二月CPI年增○．一％。

《華爾街日報》報導，即使如此，中國決策者在五日「兩會」開幕上，將今年居民消費價格漲幅目標從長期以來的三％降至二％左右，為逾二十年最低，顯示在連續兩年通膨率僅○．二％後，中國領導高層終於默認通縮壓力對經濟的影響。

中國將今年財政預算赤字率上調至四％，為三十多年來最高，顯示中國的物價前景恐更黯淡。花旗銀行分析指出，中國的預算赤字率意謂今年名目成長目標為四．九％，GDP平減指數（衡量一個經濟體物價水準最廣泛的指標）為負○．一％，連續三年負成長，即在房市崩盤尚未觸底以及支出疲軟下，中國正步上一九六○年代以來物價最長跌勢軌跡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財