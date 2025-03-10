鎖定Z世代 南山人壽MA儲備幹部百萬年薪

南山人壽八日前進台大校園徵才博覽會，並宣布成立全新數位轉型基地，加速數位布局。（南山人壽提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕人才戰開打，南山人壽今年開出五○○名內勤職缺，八日前進台大校園徵才博覽會，向Z世代菁英廣發英雄帖，針對金融科技、數位轉型、ESG永續浪潮，今年徵才聚焦AI、數位金融科技、數據分析、資料庫管理、系統規劃與測試等人才，具備接軌IFRS 17相關之精算制度、財務會計及ESG經驗的專業人才亦是招募重點。

其中，最受矚目的職缺是專為Z世代量身打造的「二○二五MA儲備幹部計畫」，以打造未來管理人才為目標，透過全面的培訓體系，提供百萬年薪及快速職涯發展機會，吸引許多具企圖心的準職場新鮮人前來挑戰。

請繼續往下閱讀...

AI浪潮來襲，加上保險業接軌IFRS 17及TW-IC在即，企業必須比以往快速應變，人才也必須具有多樣性，才能因應社會的變化。南山人壽以永續思維出發，為人才素養扎根，打造學習型組織，並延攬多元跨域的專業人才，壯大團隊實力；此外，更積極投入人才培育工程，為員工提供全面發展和持續進步的平台，追求專業卓越的同時，也體驗到成長樂趣和成就感。

南山人壽總經理范文偉表示，新世代員工關注職場是否有學習成長機會、重視企業永續，並且積極擁抱創新與數位發展，因此，南山人壽加速近年數位轉型腳步，除了引進生成式AI、Python程式設計等創新課程，並成立Beyond Lab，梳理、輔助業務流程，啟動RPA與AI的廣泛應用，激發員工的創新思維，打造數位化的工作模式。

今年四月，南山人壽將成立全新的數位轉型基地，作為南山數位轉型的引擎，為數位創新人才打造嶄新的辦公空間，創造開放、多元、彈性的工作環境，向各界FinTech人才招手，加速南山數位轉型布局。

南山人壽「二○二五MA儲備幹部計畫」以打造未來管理人才為目標，透過集中訓練、全方位職能培訓及高階管理經驗傳承，系統性地培育人才，透過多項領域輪調培養專業領域深度及廣度，並由高階主管親自擔任職涯導師。招募自即日起至三月三十一日止，徵才不限科系，歡迎海內外大學、研究所畢業生以及工作經驗三年以內有意應徵者，請至南山人壽人才招募網站。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法