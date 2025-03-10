晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

鎖定Z世代 南山人壽MA儲備幹部百萬年薪

2025/03/10 05:30

南山人壽八日前進台大校園徵才博覽會，並宣布成立全新數位轉型基地，加速數位布局。（南山人壽提供）南山人壽八日前進台大校園徵才博覽會，並宣布成立全新數位轉型基地，加速數位布局。（南山人壽提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕人才戰開打，南山人壽今年開出五○○名內勤職缺，八日前進台大校園徵才博覽會，向Z世代菁英廣發英雄帖，針對金融科技、數位轉型、ESG永續浪潮，今年徵才聚焦AI、數位金融科技、數據分析、資料庫管理、系統規劃與測試等人才，具備接軌IFRS 17相關之精算制度、財務會計及ESG經驗的專業人才亦是招募重點。

其中，最受矚目的職缺是專為Z世代量身打造的「二○二五MA儲備幹部計畫」，以打造未來管理人才為目標，透過全面的培訓體系，提供百萬年薪及快速職涯發展機會，吸引許多具企圖心的準職場新鮮人前來挑戰。

AI浪潮來襲，加上保險業接軌IFRS 17及TW-IC在即，企業必須比以往快速應變，人才也必須具有多樣性，才能因應社會的變化。南山人壽以永續思維出發，為人才素養扎根，打造學習型組織，並延攬多元跨域的專業人才，壯大團隊實力；此外，更積極投入人才培育工程，為員工提供全面發展和持續進步的平台，追求專業卓越的同時，也體驗到成長樂趣和成就感。

南山人壽總經理范文偉表示，新世代員工關注職場是否有學習成長機會、重視企業永續，並且積極擁抱創新與數位發展，因此，南山人壽加速近年數位轉型腳步，除了引進生成式AI、Python程式設計等創新課程，並成立Beyond Lab，梳理、輔助業務流程，啟動RPA與AI的廣泛應用，激發員工的創新思維，打造數位化的工作模式。

今年四月，南山人壽將成立全新的數位轉型基地，作為南山數位轉型的引擎，為數位創新人才打造嶄新的辦公空間，創造開放、多元、彈性的工作環境，向各界FinTech人才招手，加速南山數位轉型布局。

南山人壽「二○二五MA儲備幹部計畫」以打造未來管理人才為目標，透過集中訓練、全方位職能培訓及高階管理經驗傳承，系統性地培育人才，透過多項領域輪調培養專業領域深度及廣度，並由高階主管親自擔任職涯導師。招募自即日起至三月三十一日止，徵才不限科系，歡迎海內外大學、研究所畢業生以及工作經驗三年以內有意應徵者，請至南山人壽人才招募網站。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財