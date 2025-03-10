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台股箱型整理 觀察輝達GTC大會、FOMC會議

2025/03/10 05:30

法人預估，台股短線股市將維持箱型整理。（中央社資料照）法人預估，台股短線股市將維持箱型整理。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受美國總統川普關稅議題衝擊，外資連續兩週賣超逾千億元，台股更跌破半年線。法人預估，短線股市將維持箱型整理，除法說外，兩大觀察重點包括輝達GTC大會及FOMC會議等事件。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，目前市場投資情緒受川普關稅政策牽動，台股加權指數回測半年線，由於關稅戰牽動全球供應鏈，且政策變化快速，預期短期內不會平息，行情仍會受此干擾波動。

她認為，雖然晶圓龍頭大廠擴大赴美投資讓關稅不確定因素消除，但台股整體上升動能仍須等其他電子類股同步回神；在目前AI指標股輝達相對弱勢情況下，加上關稅政策干擾，短線科技股大幅轉強機率較低，且國際局勢演變為大國間的角力戰，預期台股指數空間也將受限，本月下旬的輝達GTC大會、FOMC會議值得投資人留意。

野村投信也表示，台股跌破半年線後，短線加權指數即便回到半年線之上，研判呈現箱型區間整理的機率高。野村投信建議，短期消息面的變數可能讓市場上沖下洗，但就中長期成長潛力來說，科技股仍具向上動能，值得逢低布局。

元大投顧分析，台股半年線雖跌破，但從線型來看仍持續上揚，多空還在未定之天，若是確定不守，只好向年線二萬二二一○點尋求支撐；至於外界關切的台積電千元關卡戰，短線紅棒頻頻，初步已具止跌機會，只要台積電守穩，台股重挫機會也不高，投資人無須過於憂慮。

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