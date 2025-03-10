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經濟不確定性升高 鮑爾：不急著降息

2025/03/10 05:30

Fed主席鮑爾表示，川普總統的關稅政策大幅升高經濟前景的不確定性，但目前美國經濟仍然強韌，不急著降息。（彭博資料照）Fed主席鮑爾表示，川普總統的關稅政策大幅升高經濟前景的不確定性，但目前美國經濟仍然強韌，不急著降息。（彭博資料照）

官員︰6月才可能降息

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）十八日起將舉行為期兩天的貨幣政策會議，Fed主席鮑爾表示，川普總統的關稅政策大幅升高經濟前景的不確定性，但目前美國經濟仍然強韌，不急著降息；其他決策官員認為，六月才有降息可能。

鮑爾日前出席芝加哥大學布斯商學院的活動時表示，進口關稅可能增加通膨，「儘管不確定性升高，美國經濟繼續處在良好形勢，我們不需要太著急，可以等待更明確的消息」。

另，根據美國勞工統計局數據，一月一打雞蛋的平均價格逼近五美元，一年內幾乎翻倍，其他必需品也上漲。一些分析師預測，關稅可能導致美國通膨率上升○．七個百分點；標準普爾預測，今年通膨率將保持在接近三％水準，意謂Fed可能在更長時間內維持較高利率，從而抑制支出和經濟成長。

此外，美國勞工統計局日前公布非農新增就業人數達十五．一萬人，遠高於Fed理事華勒所稱健康水準的月均八萬至十萬人。華勒和其他決策官員曾表示，強勁的就業市場能讓Fed維持四．二五％至四．五％利率水準，等待通膨往二％目標下降有更大進展。

不過，上述就業報告也顯示，美國二月失業率升至四．一％，創三年半最高，部分工時人口猛增，使得U-6失業率（希望全職工作，但因找不到而被迫從事兼職工作者）增至八％，創二○二一年十月以來最高。

美國聯邦政府上月也大幅裁員，但分析師指出，由馬斯克的「政府效率部」（DOGE）所啟動的這波裁員，效應要到三月或四月才會浮現。

這份報告發布後，利率期貨交易員押注，Fed六月後才會再度啟動降息，且今年內還會降息三次，高於Fed去年十二月預估的兩次。

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