舉例駁「美積電」說 童子賢︰過慮了

和碩董事長童子賢昨受訪時以鴻海、廣達赴中國投資為例，說台積電去美國設廠就是掏空台積電，過慮了。（記者叢昌瑾攝）

鴻海、廣達海外設廠 外商也來台投資 並非就是掏空

〔記者林哲遠／台北報導〕台積電宣布將前往美國投資一千億美元，包括建立先進晶圓與封裝廠、設置研發中心，國內卻傳出部分「疑美論」唱衰台灣，憂心台積電成為「美積電」。和碩董事長童子賢昨受訪時以鴻海、廣達赴中國投資為例，說台積電去美國設廠就是掏空台積電，過慮了。

產線移動 市場、客戶等都是可能因素

童子賢指出，他在一九八九年創立華碩，也經營過代工、晶碩隱形眼鏡等品牌；他認為，一個品牌、代工廠會把生產基地移動到別的國家或地區，其因素包括要更接近原料、市場、客戶或是技術來源都有可能。

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「社會大眾不會把鴻海搬去鄭州、印度設廠，就認為是掏空鴻海；也不會覺得廣達到上海設筆電廠就掏空廣達。」童子賢直言，從這角度看，若說台積電去美國設廠就是掏空台積電，這是過慮了；他說，施振榮曾長期擔任台積電董事，施也不會用掏空形容台積電擴大對美國投資。

何況很多外商也到台灣設廠，是不是就是掏空飛利浦、奇異家電等？應該不至於。不過，童子賢表示，若以私心立場，希望台積電多多投資台灣，但也需反躬自省，台灣是否有足夠的電力或者其他條件，讓台積電可以放手一搏。

針對經濟部三月下旬將召開電價審議會，決議四月電價，傳出台電已推演出三套調漲劇本；童子賢表示，台灣本身不生產能源，而我國多年來享有便宜的電力，主要來自政府的補助，若讓台電回歸市場機制也一種選擇，同時也要督促台電，是否能用較有效率的方式來發電。

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