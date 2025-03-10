川普關稅若持續 北美市場恐質變

川普的關稅決定形同撕毀他二○一八年談判促成的「美墨加協定」，美國將失去整個北美市場帶來的效率與規模經濟。（法新社資料照）

加墨將陷深度衰退 北美規模經濟受創也將衝擊美國

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普四日對加墨課徵二十五％關稅，引發一九三○年代以來最殘酷的貿易戰；在股市回吐其勝選後的漲幅、通膨蠢蠢欲動後，他宣布延後實施部份商品關稅。《華爾街日報》專欄作家葉偉平（Greg Ip）指出，如果川普關稅政策並非手段，而是新常態，北美各國將為此付出重大代價。

葉偉平撰文表示，川普的關稅決定形同撕毀他二○一八年談判促成的「美墨加協定」。若關稅威脅實施，加拿大與墨西哥的經濟恐陷入深度衰退，並將經歷多年痛苦調整，以適應失去龐大美國市場的後果；而美國的衝擊或許不如鄰國，但將失去整個北美市場帶來的效率與規模經濟，以及長期來與鄰國維持的平靜與信任。

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文章指出，儘管川普的幕僚形容關稅只是手段，但川普透過行動表明，關稅本身就是目的。表面上，他對加墨徵收關稅的理由是毒品芬太尼與非法移民，但兩國都予以配合；但川普仍執意加徵關稅，事實上，他想要的不僅是根除毒品、非法移民、甚至貿易逆差，還想拿走加墨的工業基礎。川普說：「他們必須在美國建設他們的汽車廠，並生產其他東西，這樣一來就不用繳關稅了。」

新關稅70％成本 轉嫁美國消費者

文章表示，美國市場規模太大，不容忽視，因此許多跨國公司確實將選擇美國、而非在加墨設廠，這將有利於美國工人與企業。然而，製造商得到的利多無法抵銷消費者蒙受的損失，高盛預估，美國消費者將承擔加墨與中國新關稅七十％的成本，每年達二六○○億美元。

安德森經濟集團估算，關稅將使北美製造的汽車成本增加四千至一萬美元；對於幾乎沒有替代品的車款，七十五％至八十％的成本將轉嫁消費者。

文章指出，若加墨得出的結論是，關稅並非談判籌碼，而是最終目的，兩國將改變戰略，從努力滿足川普的要求轉向強化自身力量，以對抗反覆無常、咄咄逼人的鄰國。

直到上世紀九○年代，美墨關係還充滿不信任。前墨西哥外交官瓜哈爾多說：「我們整個DNA都是反美的，自由貿易改變了這一點，如果沒有自由貿易了，那麼墨西哥將重回對這個北方鄰國的徹底不信任。」

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