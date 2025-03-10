〈財經週報-本週熱點〉2月總稅收有望破3000億元 再創新高

因為去年2月基期相對低，預期稅收年增率將轉正。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

本週財政部將發布2月全國賦稅收入統計，1月因春節因素，總稅收年減40億元。其中，證券交易稅終止連20紅紀錄。由於去年2月基期相對低，預期2月稅收年增率將轉正，且前兩月總稅收有望破3,000億元，創歷年同期新高。

根據財政部統計，今年1月總稅收2,194億元，較去年同期減少40億元、年減1.8%。其中，證券交易稅因春節假期影響交易日數，稅收165億元，較去年同期減少26億元，年減13.7%。

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官員表示，若是觀察上市櫃股票日均成交值，1月達4,076億元，仍高於去年同期，顯示市場交易活絡。

由於去年春節落點在2月，總稅收降至951億元，在基期偏低下，預期2月總稅收年增率有望轉正，若能破千億元，則1月、2月合計總稅收將超過去年3,185億元紀錄，續創同期新高。

另外，行政院主計總處本週將發布1月份受僱員工薪資與人數統計。

根據主計總處資料，12月全體受僱員工（含本國籍、外國籍的全時員工及部分工時員工）經常性薪資（含本薪及固定津貼）平均4萬6,948元，月增0.53%、年增3%；加計非經常性薪資（含獎金及加班費等）後，總薪資平均6萬981元，月增9.87%、年增6.29%。

而2024年全體受僱員工經常性薪資平均4萬6,450元、年增2.77%，創25年最大增幅；總薪資平均6萬984元、年增4.39%，創14年最大增幅。剔除物價因素後，實質經常性薪資年增0.58%、為4年最大增幅，實質總薪資年增2.16%、為6年最大增幅。另，2024年經常性薪資中位數3萬7,274 元、年增3.29%。

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