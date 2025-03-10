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〈財經週報-大老闆談關稅戰〉統一董事長羅智先︰續投資生活相關產業

2025/03/10 05:30

統一集團董事長羅智先表示，愈來愈多人認為不要再折騰花時間去預測景氣，不確定的年代已經不再是一種推測，而是時時發生在我們周邊的現實，而且這種詭譎多變只會更加難以預判。 （記者楊雅民攝）統一集團董事長羅智先表示，愈來愈多人認為不要再折騰花時間去預測景氣，不確定的年代已經不再是一種推測，而是時時發生在我們周邊的現實，而且這種詭譎多變只會更加難以預判。 （記者楊雅民攝）

統一（1216）董事長羅智先表示，愈來愈多人認為不要再折騰花時間去預測景氣，不確定的年代已經不再是一種推測，而是時時發生在我們周邊的現實，而且這種詭譎多變只會更加難以預判。

羅智先表示，AI應是這一年最熱門的話題，甚至衍生出人類是否會被取代的焦慮與惶恐，「AI永遠會知道的比我們更多，但我們卻可以永遠比AI做到更多」。

AI改變生活型態 我們永遠不會被取代

他說，AI已經開始逐漸改變大家的做事方式和生活型態，我們必須適應，可以確定的是在資訊整理組合上，我們肯定無法比肩AI，但是在關鍵思考能力及確實執行面上，我們應該永遠不會被取代。

「機會和挑戰總是並存的條件」，與其日日愁城，不如發揮潛力，掌握時勢，統一集團為打造全通路的生活品牌，未來仍將持續伺機投資相關產業，以迎接未來數位經濟及AI經濟時代的來臨，今年台灣Yahoo!電商業務正式加入統一集團，將有助集團的數位經營再添一塊拼圖。

（記者楊雅民）

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