〈財經週報-時事求是〉不確定下的決策

美國總統川普帶來不確定性，美國聯準會尚未採取行動，其實早有準備。聯準會的做法，可以做為企業參考。（美聯社）

■魏錫賓

台積電（2330）業績暢旺，帶動供應鏈廠商成長，AI商機愈趨明確；但因美國總統川普帶來了劇烈的政策變動，使得政商界及投資人都難有十足把握地布局下一步。情勢雖然詭譎，可是沒有環境不會改變，在不確定的環境下進行決策，美國聯準會（Fed）視為理所當然。

各國央行都會強調所面對的不確定性。聯準會副主席傑弗遜（Philip N. Jefferson）在2月初的公開演講中就提到「任何經濟預測都有很大的不確定性，目前我們還面臨著有關政府政策的實際形成及其對經濟影響的更多不確定性。」

請繼續往下閱讀...

聯準會主席鮑爾上週在芝加哥大學布斯商學院的貨幣政策論壇中進一步說明：「新政府正在4個不同領域進行重大政策變動：貿易、移民、財政政策和監理。這些政策變化的淨效應將影響經濟以及貨幣政策的走向。雖然最近在某些領域有一些發展，特別是貿易政策，但變化及可能效應依然具有高度不確定性。隨著展望的推進，在我們分析新的資訊時，我們專注於分辨有價值的信號和噪音的區別。我們不急於做出決定，並且已經做好了等待更明確情況的準備。」。

過去聯準會官員就一再強調：「不確定性總是存在」，理事沃勒（Christopher J. Waller）在2月中經濟展望的演講中，也強調「經濟政策總是存在一定的不確定性，因此需要根據即時數據行動。」，因此，「即時數據，及時行動」，可以說是聯準會處理不確定性的方法。

面對川普，我們可以發現聯準會採取的方法一如既往，「一定會面臨不確定性，但不能因此而不決策」，不過，也「不預測川普的作為」，也就是，不將不確定的不確定性納入實際的決策考量。雖然政策對財經的影響可以推估，但川普的決策時有游移，沒有人清楚知道有那些政策會執行到底，或是何時會推動。聯準會不針對這一部分進行猜測，也因此，貨幣政策似乎有納入川普效應，但實際上還在等待局勢的明朗。

貨幣政策雖然受到政策變動的影響，但聯準會並不輕舉妄動，只做好準備。每一政策的效果或效應，不會在發布時就發生，需要時間去發酵；因此，聯準會與過去一樣，盤點工具、做好準備，因應政策變動及其後續的衝擊。

在對鋼、鋁、對中國再增加關稅後，川普效應漸強，不過，過去20年來全球經歷過金融海嘯、肺炎疫情及地緣政治衝突引發的戰爭等，並非全然風平浪靜。聯準會怎麼看？他們內部認為，目前不見得比過去更難預測，以通膨來說，目前的不確定性與過去20年的平均水準類似。

不採取行動，不是因為沒有準備，而是變動還未真的出現。聯準會的做法，可以做為企業參考，但至少必須有像聯準會有修訂錯誤的機會，也就是面對不確定性，準備應該更充分一些。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法