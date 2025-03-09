阻中野蠻擴張 USTR下週開傳統晶片聽證會

美國貿易代表署（USTR）將於十一日針對中國製造的傳統（legacy）半導體（即成熟製程）舉行聽證會，此舉可能推動川普政府對驅動汽車、洗衣機、電信設備等日常用品的中國成熟製程晶片課徵更多關稅。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國貿易代表署（USTR）將於十一日針對中國製造的傳統（legacy）半導體（即成熟製程）舉行聽證會，此舉可能推動川普政府對驅動汽車、洗衣機、電信設備等日常用品的中國成熟製程晶片課徵更多關稅；今年一月一日起，美國已對中國生產的半導體課徵五十％關稅。

路透報導，這項去年十二月前總統拜登政府展開的調查，目的是保護美國與其他半導體製造商免於中國晶片供應擴張的衝擊；傳統晶片採用十多年前的生產製程，遠較用於人工智慧（AI）應用或精密微處理器晶片的製程落後。

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美國商務部先前指出，美國使用的晶片有三分之二含有中國傳統晶片，而半數美國公司、包括一些國防產業，不知道其晶片來源。

預計出席聽證會的美國創新基金會主張，中國正利用美國的自由市場體系與自由貿易導向的政策，「野蠻壟斷市場、破壞美國企業，並取得對關鍵供應鏈的影響力」，若不採取行動，解決中國晶片補貼與扭曲市場的行為，後果將不堪設想。

再提晶片被竊 川普不怪台灣改口「讚揚」

另在台積電宣布將投資美國一千億美元後，川普總統七日對台灣半導體產業的立場軟化。儘管他在白宮演說時，又說台灣「竊取」美國的晶片產業，但他歸咎前幾屆政府允許晶片生產移至海外；川普說：「他們從我們手中偷走該產業，但我不怪他們，我讚揚他們；我怪曾經坐在這位子上的人，因為這些人容許這種事發生。」

他還提到，英特爾在前執行長葛洛夫帶領下，地位曾舉足輕重，但卻逐漸流失該優勢，讓台灣接收該領域；在葛洛夫離世後，英特爾的領導層「不知道在幹什麼」，導致美國失去晶片產業，現在「幾乎由台灣獨攬」。

之前，川普揚言對台灣輸美半導體課徵一○○％關稅，在台積電承諾將在美國亞利桑那州興建五座先進晶片廠後，川普態度已明顯改變。

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