晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

18家半導體高雄聯合徵才 陳其邁：台積電建廠進度沒變

2025/03/09 05:30

台積電等十八家半導體大廠昨日在高雄聯合徵才，市長陳其邁（前排左三）提出結合南台灣半導體產業聚落願景。（記者黃良傑攝）台積電等十八家半導體大廠昨日在高雄聯合徵才，市長陳其邁（前排左三）提出結合南台灣半導體產業聚落願景。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕台積電等十八家半導體大廠昨日在高雄聯合徵才，提供逾一二○○個半導體產業職缺；高雄市長陳其邁致詞強調，台積電建廠進度沒有改變。

P3廠興建中 P4、P5廠即將動工

高雄市持續推動產業轉型，隨著南部半導體Ｓ廊帶及相關科技產業園區逐步成形，廠商陸續投產帶動產業鏈用人需求，高市府也積極強化就業服務，提升就業媒合率。

陳其邁表示，台積電建廠的進度按照原來的計畫，並沒有任何改變，包括P1廠在今年營運，P2廠應該在明年初，P3廠正在興建當中，P4、P5廠也即將動工。

陳其邁說，如以一個廠大概需要一二○○至一三○○個職缺估算，光是台積電本身的員工，大概就需要超過六千到七千名員工，對於提升高雄市工作機會，一定會有非常大的幫助。

陳其邁認為高雄市有非常多的大學、科技大學等，本科或相關科系的同學，可以就近就業或讓北漂青年返鄉，都會有非常大的機會；台積電第一廠跟第二廠的員工裡，就有非常大的比例家庭原住在高雄，所以台積電告訴市府，其實這些員工回到高雄都非常開心，可以在自己的家鄉就業，也可以照顧父母。

陳提串連南台半導體產業聚落願景

陳其邁也提出願景，希望未來持續擴大高雄半導體等生態系，能夠與台南、嘉義及屏東，串連成一個全球最具韌性及價值的半導體產業聚落。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財