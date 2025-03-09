18家半導體高雄聯合徵才 陳其邁：台積電建廠進度沒變

台積電等十八家半導體大廠昨日在高雄聯合徵才，市長陳其邁（前排左三）提出結合南台灣半導體產業聚落願景。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕台積電等十八家半導體大廠昨日在高雄聯合徵才，提供逾一二○○個半導體產業職缺；高雄市長陳其邁致詞強調，台積電建廠進度沒有改變。

P3廠興建中 P4、P5廠即將動工

高雄市持續推動產業轉型，隨著南部半導體Ｓ廊帶及相關科技產業園區逐步成形，廠商陸續投產帶動產業鏈用人需求，高市府也積極強化就業服務，提升就業媒合率。

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陳其邁表示，台積電建廠的進度按照原來的計畫，並沒有任何改變，包括P1廠在今年營運，P2廠應該在明年初，P3廠正在興建當中，P4、P5廠也即將動工。

陳其邁說，如以一個廠大概需要一二○○至一三○○個職缺估算，光是台積電本身的員工，大概就需要超過六千到七千名員工，對於提升高雄市工作機會，一定會有非常大的幫助。

陳其邁認為高雄市有非常多的大學、科技大學等，本科或相關科系的同學，可以就近就業或讓北漂青年返鄉，都會有非常大的機會；台積電第一廠跟第二廠的員工裡，就有非常大的比例家庭原住在高雄，所以台積電告訴市府，其實這些員工回到高雄都非常開心，可以在自己的家鄉就業，也可以照顧父母。

陳提串連南台半導體產業聚落願景

陳其邁也提出願景，希望未來持續擴大高雄半導體等生態系，能夠與台南、嘉義及屏東，串連成一個全球最具韌性及價值的半導體產業聚落。

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